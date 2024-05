In passato, l’installazione di un’applicazione dal Microsoft Store attraverso il web comportava una serie di passaggi complessi. Gli utenti dovevano individuare l’app desiderata, premere il pulsante di installazione, concedere il permesso per aprire il Microsoft Store a livello di sistema (non tramite il web, ma tramite l’app dedicata su Windows), e infine selezionare nuovamente il pulsante di installazione all’interno dell’app Microsoft Store.

Fortunatamente, il nuovo processo semplifica notevolmente le cose. Ora, quando si clicca per la prima volta sul pulsante di installazione del Microsoft Store attraverso il web, l’utente può scaricare immediatamente il file di installazione. Una volta scaricato localmente, basta aprirlo per avviare il processo di installazione.

Questa nuova procedura non solo è più rapida e semplice, ma consente anche di installare le app senza dipendere dall’app Microsoft Store su Windows. Inoltre, è possibile installare più app contemporaneamente, poiché si tratta semplicemente di scaricare dei file eseguibili e aprirli.

Rudy Huyn, Principal Architect di Microsoft, ha evidenziato che questo nuovo metodo di installazione ha già portato a un aumento del 12% delle installazioni di app e del 54% delle app aperte dopo l’installazione.

L’ecosistema Windows offre una vasta gamma di app e servizi, e l’esperienza degli utenti si è evoluta nel corso del tempo. Tuttavia, l’installazione delle app è stata spesso considerata più complessa rispetto ad altri sistemi operativi come Android. Tuttavia, il Microsoft Store sta ora introducendo importanti cambiamenti.

Cosa riguardano queste modifiche?

Queste modifiche riguardano specificamente il Microsoft Store online, accessibile tramite browser e utilizzato per consultare e installare app su Windows 10 e Windows 11. Grazie a questi aggiornamenti, il processo di installazione delle app viene semplificato e reso più intuitivo.

In sintesi, l’evoluzione del Microsoft Store sul web sta migliorando significativamente l’esperienza degli utenti di Windows, rendendo l’installazione delle app più veloce, semplice e accessibile a tutti. Se siete interessati all’argomento, vi consigliamo articoli simili.