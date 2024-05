Auto più vendute in EUROPA a marzo 2024: a dominare è TESLA

C’è stato un aumento delle vendite per quanto riguarda i modelli ibridi ultimamente sul mercato auto. L’aumento è stato del 18% rispetto allo scorso trimestre 2023. Tra i modelli più venduti, tenendo conto anche delle elettriche, c’è una top 15 che parla da sola. Al primo posto infatti c’è la Tesla Model Y, un’auto davvero sontuosa secondo il parere di molti che è stata venduta con ben 26.847 esemplari.

Questa qui in basso è la classifica delle 10 auto più vendute in assoluto, con i numeri che sono nettamente dalla parte del colosso elettrico. Seguono anche altre aziende, con Volkswagen che continua a dominare con la sua Golf e con il gruppo Renault che vede i suoi tre marchi nelle prime sei posizioni.

Le classifiche delle auto più vendute nel primo trimestre del 2024, svetta Tesla su tutte

Top 10 Auto Vendute

Tesla Model Y: 26.847 Volkswagen Golf: 25.779 Dacia Sandero: 25.660 Nissan Qashqai: 24.764 Peugeot 208: 23.462 Renault Clio: 22.964 Citroen C3: 21.110 Volkswagen T-Roc: 20.852 Ford Puma: 19.077 Toyota Yaris: 19.056 Opel/Vauxhall Corsa: 18.761 Toyota Yaris Cross: 18.586 Kia Sportage: 18.503 Peugeot 2008: 18.473 Skoda Octavia: 18.369

Tra le auto elettriche, ovviamente non c’è alcun tipo di competizione. Tesla tiene in mano il pallino del gioco e mette in difficoltà tutte le altre.

Top 10 Auto Elettriche

Tesla Model Y: 26.847 Tesla Model 3: 11.758 Volvo EX30: 7.598 Peugeot e-208: 5.463 Volvo XC40: 5.354 BMW i4: 5.297 Volkswagen ID.4: 4.987 BMW iX1: 4.947 MG4: 4.818 Audi Q4 e-tron: 4.431

Il mondo delle Plug-In è ugualmente interessante, ma ovviamente qui per Tesla non c’è spazio. Al primo posto ecco la XC60 di Volvo. A seguire ci sono tante altre auto interessanti, come ad esempio la Ford Kuga e l’Audi A3 con le sue varie motorizzazioni. Non manca la presenza di Porsche che tra le elettriche è ormai una delle case più in vantaggio.

Top 10 Auto Plug-In