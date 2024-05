Beats è un marchio molto conosciuto a livello mondiale poiché offre prodotti di alta qualità, come auricolari e cuffie wireless, molto apprezzati dagli utenti per le loro prestazioni.

Si tratta di un’azienda nata nel 2006 e che nel 2014 è stata acquisita da Apple, ma che tuttavia continua a sfornare ottimi prodotti disponibili sia per iPhone che per Android.

Tra i suoi dispositivi più apprezzati dal pubblico di tutto il mondo ricordiamo le Beats Studio Pro, Beats Fit Pro e Beats Studio Buds. Tutti i prodotti dell’azienda sono stimati, oltre che per la qualità, anche per la loro durata nel tempo e per la grande varietà di colorazioni disponibili.

A breve Apple lancerà due attesi modelli di Beats, sui quali sono già disponibili diverse anticipazioni. Andiamo a vedere nel dettaglio quali saranno e che caratteristiche tecniche avranno.

Beats Solo4 e Solo Buds: le caratteristiche dei nuovi accessori

I modelli in questione, che verranno presentati in tempi brevissimi da Apple, sono le Beats Solo4 e le Beats Solo Buds. Le prime sono delle cuffie wireless mentre le seconde degli auricolari, sempre wireless, e perciò presenteranno delle caratteristiche differenti.

Beats Solo4 sono delle cuffie wireless che verranno lanciate sul mercato con un prezzo di 199 dollari per gli Stati Uniti e 229,95 euro per l’Europa, e in tre differenti colorazioni: Cloud Pink, Matte Black e State Blue.

Le caratteristiche principali del nuovo accessorio saranno sicuramente l’ottima autonomia, che arriverà addirittura a 50 ore di utilizzo e l’audio lossless che mantiene fedele la qualità dell’audio in riproduzione.

Le Beats Solo Buds saranno invece un ottimo, e più economico, sostituto delle AirPods, visto che negli Stati Uniti verranno vendute solo a 79 dollari e in Europa a circa 99,99 euro. In questo caso l’autonomia sarà probabilmente di 18 ore e la qualità del suono sarà ottima.

Entrambi i modelli presenteranno inoltre la localizzazione e il protocollo di associazione rapida Fast Pair.