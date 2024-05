Una delle consolle più attese di quest’anno è senza alcun dubbio la nuova versione della console Nintendo, stiamo parlando di switch due, quest’ultima infatti dovrebbe portare con sé una ventata di rinnovamento per la portatile modulare dell’azienda, introducendo tantissime novità da un punto di vista hardware ma anche dal punto di vista del display, ovviamente non stanno mancando le indiscrezioni in rete che annunciano Non poche novità.

Molti leaker stanno ovviamente cercando di ottenere quanto più informazioni possibili sulle caratteristiche della prossima nata di casa Nintendo, dalle ultime indiscrezioni sembrerebbe che la collaborazione tra quest’ultima e Samsung per la creazione della futura consolle sia molto attiva e si stia incentrando soprattutto sulla realizzazione dei pannelli OLED che verranno montati a bordo.

Oled ma prima LCD

Secondo quanto trapelato in rete Samsung si starebbe già preparando la produzione degli schermi che verranno integrati nella seconda versione della console di casa Nintendo, tale versione però dovrebbe approdare sul mercato soltanto nel 2025 anche se i vertici dell’azienda di Kyoto starebbero prendendo insieme considerazione la possibilità di mettere in commercio Nintendo Switch 2 nel 2024 però con schermo LCD.

Dietro questa scelta ci sarebbero svariate ragioni, la prima consiste nella più facile possibilità di approvvigionamento di schermi LCD garantito dalle fabbriche di Sharp, in secondo luogo abbiamo anche la volontà dell’azienda di riempire i negozi con la sua nuova creatura il prima possibile, magari in concomitanza delle vacanze natalizie che spesso corrispondono a tassi di acquisto più elevati.

Non rimane dunque che attendere per vedere la strategia dell’azienda realizzarsi, ricordiamo comunque che la futura consolle di Casa Nintendo dovrebbe introdurre un miglioramento di prestazioni in un indifferente seppur con una potenza di elaborazione inferiore a Steam Deck, questo grazie al Sporting di tecnologie di ottimizzazione e all’introduzione del DLSS di Nvidia, da sempre conosciuta per innalzare il frame rate.