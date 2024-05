Il successo commerciale della Xiaomi SU7, che ha venduto oltre 78.000 di auto in sole 28 ore, è solo la punta dell’iceberg di una vera e propria rivoluzione nel futuro dell’auto. A parte i riscontri di vendita impressionanti, il vero cambiamento dato da questa berlina è il suo motore elettrico. Si tratta di un concentrato di innovazione e tecnologia che regala alla società grandi soddisfazioni.

La Xiaomi, per la prima volta, è riuscita a fare la maggior parte del lavoro in autonomia, riducendo al minimo la dipendenza da attori terzi. Non è stato facile, anzi. Solo grazie alla collaborazione con Inovance Technology, è stato possibile approvare un progetto tanto straordinario.

Da 0 a 100 km/h in circa 2 secondi, ecco cos’è la Xiaomi SU7

La Xiaomi ha anche annunciato la preparazione di un nuovo powertrain, sostenuto da ben 155 brevetti, di cui 60 già approvati. Grazie a questo motore, destinato ad equipaggiare anche i futuri modelli, si avranno prestazioni straordinarie tali da poter gareggiare, se non superare qualunque competitor. Tramite una potenza di 578 CV ed una coppia massima di 635 Nm, il motore innovativo garantirà ottimi risultati. La Xiaomi andrà così con modelli di fascia alta come la Porsche Taycan Turbo GT o la Tesla Model S Plaid.

Ciò che però distingue davvero la creazione Xiaomi è la sua straordinaria efficienza. Esso possiede infatti una perdita di energia inferiore al 2% ed una densità energetica di 10,14 kW/kg. In tal modo consente una guida più sostenibile e nettamente migliore. Il motore, inoltre, raggiungere i 27.200 giri al minuto, superando gli stessi delle principali aziende che sul settore ci navigano da anni. Anche se non confermato, si stima che il SU7 possa accelerare da 0 a 100 km/h in circa 2 secondi. Così raggiungerebbe sorprendentemente una velocità massima di 300 km/h.

Una nuova versione del SU7 della Xiaomi includerà anche una batteria composta da celle LFP basata su un’architettura CTB. Queste posseggono una speciale capacità di accumulo di energia fino a 101 kWh. In tal modo potrà arrivare ad un’autonomia superiore agli 800 km, donando più movimento e riducendo la necessità di ricariche. La Xiaomi ha anche annunciato che presto la SU7 arriverà anche in Europa, dimostrando il suo grande impegno nel portare l’innovazione tecnologica in tutto il territorio mondiale.