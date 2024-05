Il lancio della famiglia Galaxy S24 da parte di Samsung ha rappresentato un cambiamento molto importante per il brand. L’azienda coreana ha presentato, insieme ai flagship, anche il sistema operativo proprietario One UI 6.1 potenziato dalle funzionalità di Galaxy AI.

I Galaxy S24 possono sfruttare l’Intelligenza Artificiale per aumentare le potenzialità dei device e migliorare l’esperienza utente. Considerando le feature rivoluzionarie presenti nella One UI 6.1, non sorprende che Samsung abbia reso disponibile l’update per una vasta gamma di dispositivi.

Il produttore coreano sta continuando nel suo processo di democratizzazione dell’AI mobile. Per questo motivo, La One UI 6.1 e Galaxy AI sono già disponibili per le serie Galaxy S23, S23 FE, Z Fold5, Z Flip5 e Tab S9.

Samsung amplia la famiglia di dispositivi aggiornabili alla One UI 6.1 che possono contare sulle feature avanzate di Galaxy AI

Il roll out per questi device è iniziato a marzo e da allora oltre 8,8 milioni di utenti hanno effettuato l’aggiornamento per poter usufruire delle funzionalità avanzate dell’Intelligenza Artificiale. Le statistiche indicano un indice di aggiornamento estremamente alto, a conferma dell’ottima accoglienza da parte degli utenti.

Il brand ha registrato che il 75% degli utenti Galaxy Z Fold5, l’80% degli utenti S23 Ultra e il 65% dei Tab9 sono stati aggiornati. Tuttavia, l’obiettivo del brand è molto ambizioso e punta a raggiungere oltre 100 milioni di utenti con device aggiornati all’ultimo update disponibile.

Al fine di ampliare la gamma di device supportati entro la fine dell’anno, Samsung ha avviato una seconda fase di roll out per portare One UI 6.1 e Galaxy AI sui device della famiglia Galaxy S22, Galaxy Z Fold4 e Galaxy Z Flip4 oltre che al Galaxy Tab S8.

Questi device si aggiorneranno a partire da maggio e potranno contare alcune delle feature più interessanti come Traduzione Live, Trascrizione Live, Assistente Chat e Cerchia e Cerca con Google. Siamo certi che ulteriori dispositivi potranno contare sulla One UI 6.1 e su Galaxy AI ma, al momento, Samsung non ha fornito ulteriori dettagli.