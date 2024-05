Purtroppo nell’ultimo periodo non girano solo belle notizie, soprattutto per i fan di Roccat. Sembra infatti che quest’ultima sia molto famosa nel mondo delle periferiche da PC. L’azienda venne comprata da Turtle Beach nel 2019, infatti tutti i prodotti marchiati Roccat sono stati ritirati dal mercato per lasciar spazio al nuovo nome. Qualora si decidesse di visitare il sito del precedente brend, si verrà indirizzati direttamente da Turtle Beach.

La decisione è stata presa per riuscire ad integrare meglio tutti i prodotti destinati a PC, console e simulazioni. Quindi si può affermare che il nuovo marchio mira a unire risorse e tempo sotto un’unica insegna. Il tutto per garantire tutte le diverse esigenze di gioco dei videogiocatori.

Roccat abbandonerà il mercato in favore esclusivo di Turtle Beach

Stando ai fatti sembra che Roccat venne ceduta a Turtle Beach per ben 19,2 milioni di dollari nel 2019. Questo da conferma che l’idea di Turtle Beach era quella aggregarsi al mondo al di fuori delle console, utilizzando il nome di Roccat, molto famoso nel mercato tedesco per le periferiche da gioco. Sembra infatti che il nome di quest’ultima abbia dato una bella spinta per la casa che l’ha acquistato.

Quasi immediatamente dopo l’acquisto, le pagine social di Roccat hanno preso il nome di Turtle Beach PC, il tutto per dimostrare l’irreversibilità del passaggio. Invece i clienti che acquistarono la marca con il nome precedente, possono usufruire dell’assistenza di Turtle Beach.

Alla fine dei conti il cambia il nome ma non la sostanza, infatti la qualità dei prodotti che offre l’azienda che ha comprato Roccat rimane sempre la stessa. Il tutto, come detto prima, per indirizzare meglio le offerte nel mondo dei videogiochi sotto un unica grande ala, ma anche per aggredire e competere contro i contendenti nel mondo del PC gaming.