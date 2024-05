Tutti noi abbiamo ben presenti i promemoria impostabili in Google Keep, dei piccoli testi che possono essere scritti con la data specifica per ricordarci magari di un evento da non perdere assolutamente o di un impegno inderogabile.

Ebbene nel caso non sappiate come impostarli ecco come fare direttamente dalle FAQ di Google:

Vai a keep.google.com sul computer. Fai clic su una nota. In basso a sinistra, fai clic su Promemoria. Puoi impostare i promemoria in modo che vengano attivati in un determinato orario o luogo: Promemoria basato su data/ora : fai clic su uno degli orari predefiniti o su Scegli data e ora, puoi anche impostare la ripetizione del promemoria.

: fai clic su uno degli orari predefiniti o su Scegli data e ora, puoi anche impostare la ripetizione del promemoria. Promemoria basato sul luogo: fai clic su Scegli luogo, quindi, inserisci il nome o l’indirizzo. Dovrai autorizzare Keep ad accedere alla tua posizione. Per chiudere la nota, fai clic su Fine oppure fai clic fuori dalla nota.

Lo scorso anno Google aveva annunciato l’integrazione dei promemoria di Google Assistant e di Calendario in Tasks, ebbene ora è arrivato il momento anche per quelli di Google Keeps, che dal prossimo anno saranno integrati anch’essi in Tasks.

Mossa per costruire un ecosistema

L’obbiettivo di Google è quello di rendere i promemoria parte integrante del proprio ecosistema e di permettere tramite questa migrazione integrata, di rendere accessibile agli utenti ciò che hanno da fare da qualunque applicazione della suite con anche la possibilità di modificare direttamente in app, ciò si traduce nei promemoria che appariranno in Google Calendario, Assistant, Keep e anche in Google Tasks.

Con questa nuova aggiunta Tasks sarà letteralmente l’hub dove verrà concentrato tutto ciò che avrete da fare e avrete salvato per non dimenticarlo, ciononostante ogni promemoria sarà accessibile da ogni applicazione e sarà sincronizzato in modo da non dimenticare nulla, con Tasks che farà da lobby di gestione totale e globale.