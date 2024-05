Nell’era digitale in cui la connettività è diventata un pilastro fondamentale della vita moderna, Iliad emerge come un pioniere nel settore delle telecomunicazioni. Continuando a ridefinire le aspettative degli utenti attraverso una serie di innovazioni e miglioramenti. L’azienda ha di recente annunciato un importante aggiornamento del router iliadbox alla versione 4.8.9.1. Progettato per ottimizzare ulteriormente le prestazioni della connessione internet domestica. Tale innovazione promette una maggiore velocità e affidabilità. Ma introduce anche nuove funzionalità volte a migliorare l’esperienza complessiva delle persone online.

Iliad: ecco cosa c’è di nuovo

Una delle caratteristiche più interessanti introdotte da Iliad riguarda la possibilità di attivare il firewall sulle delegazioni. Consentendo al modem di filtrare il traffico IPv6 sconosciuto su prefissi secondari. Questo rappresenta un significativo potenziamento della sicurezza della linea domestica. Offrendo agli utenti una maggiore tranquillità e protezione contro potenziali minacce online come virus informatici o tentativi di hacking. In più, tutto ciò mira anche a migliorare la stabilità del WiFi sia sulla rete principale sia sull’extender. Assicurando una connessione più fluida e affidabile per le nostre attività quotidiane. Come lo streaming, il gaming e il lavoro da remoto.

Ma le novità non si limitano solo alla sicurezza e alla stabilità della rete. L’ operatore introduce anche una serie di opzioni innovative volte a ottimizzare l’efficienza energetica del router e a promuovere uno stile di vita più sostenibile. Tra queste, spicca la funzione EcoWiFi, che adatta automaticamente le prestazioni del suddetto dispositivo in base agli altri device collegati. Ottimizzando il consumo energetico e riducendo gli sprechi. In più, con la modalità Total Sleep, è possibile ridurre il consumo energetico fino al 95% quando il WiFi non è utilizzato. Contribuendo a risparmiare energia e a ridurre l’impatto ambientale.

Insomma, con nuove specifiche di salvaguardia, conservazione energetica e molto altro ancora, l’azienda si conferma come un leader nel settore delle telecomunicazioni. Sempre impegnata com’è ad offrire soluzioni all’avanguardia per le esigenze sempre crescenti della società digitale e delle persone.