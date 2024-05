Apple Watch continua ad attirare l’interesse e l’attenzione del pubblico, con specifiche tecniche di alto livello, ma sopratutto un design, condito dalle ottime prestazioni generali, che porta sempre più consumatori a volerli acquistare, sebbene comunque i prezzi di vendita siano superiori al normale.

Tra i tanti modelli che Apple ha posto sul mercato, spicca sicuramente Apple Watch SE, in questo caso di seconda generazione, un prodotto che viene considerato come la versione economica dell’Apple Watch, capace comunque di garantire ottime performance, ad un prezzo più ridotto rispetto al fratello maggiore (che è appunto l’Apple Watch di nona generazione, al momento attuale).

Non perdetevi i codici sconto Amazon gratis, li potete avere sul vostro smartphone, solo iscrivendovi al nostro canale Telegram ufficiale.

Apple Watch: che sconto oggi su Amazon

L’Apple Watch SE di seconda generazione, che ricordiamo è stato lanciato dall’azienda nel corso del 2023, è uno smartwatch estremamente recente, per questo motivo ci stupiamo venga proposto in promozione già oggi su Amazon. La versione che potete acquistare a basso prezzo prevede una diagonale di 40 millimetri, quindi più adatta per un pubblico dal polso piccolo, con connettività solo GPS (non è quindi compatibile con eSIM e similari). Il valore consigliato di vendita è di 289 euro, proprio oggi viene ridotto di circa 36 euro, fino ad arrivare ad una spesa da sostenere pari a 252 euro. Acquistatelo direttamente a questo link.

Tra le varie funzioni che gli utenti possono raggiungere con il medesimo prodotto, annoveriamo sicuramente il monitoraggio del sonno, ottimo nella maggior parte delle occasioni, passando anche per il rilevamento degli incidenti, oppure le solite misurazione di passi, distanze percorse, calorie bruciate e simili. Il prodotto in questione viene commercializzato con cinturino Sport Loop nella colorazione blu inverno, ricordiamo essere in tessuto, quindi non il classico silicone a cui siamo solitamente abituati in occasioni di questo tipo.