Microsoft sta valutando l’introduzione di annunci pubblicitari nel menu Start di Windows 11. L’obiettivo è promuovere le app disponibili nello Store di Microsoft. Questa mossa potrebbe non suscitare eccessiva delusione tra coloro che conoscono Windows 10. Quest’ultimo già presenta alcuni annunci pubblicitari nel menu Start, inclusi quelli relativi alle app scaricabili.

Attualmente, Microsoft ha previsto di mostrare gli annunci solo agli utenti negli Stati Uniti che partecipano al programma Windows Insider nel canale Beta. Gli utenti al di fuori di questo contesto, così come coloro che utilizzano dispositivi gestiti da organizzazioni pubbliche o private, non riceveranno tali annunci.

Fortunatamente, gli utenti hanno la possibilità di disattivare completamente gli annunci. Basta recarsi nelle Impostazioni, selezionare Personalizzazione e disattivare l’opzione “Mostra raccomandazioni per suggerimenti, promozioni di app e altro” nella sezione Start.

Windows potrebbe includere presto annunci pubblicitari

Va notato che questa iniziativa di Microsoft potrebbe non essere adottata su larga scala. Molti esperimenti dell’azienda non raggiungono una distribuzione estesa. Nonostante ciò, è consigliabile tenere a mente questi passaggi, considerando il precedente della società nel mostrare annunci sulle sue piattaforme desktop. L’introduzione di nuovi elementi nel menu Start di Windows 11 potrebbe influenzare la navigazione e l’esperienza dell’utente, suscitando reazioni e pareri variabili all’interno della community tecnologica e degli utenti quotidiani.

L’attenzione su come questi annunci influenzino l’interfaccia utente e l’effettivo utilizzo delle funzionalità di Windows 11 sarà essenziale per valutare l’impatto di questa iniziativa sul mercato e sulla percezione degli utenti. Allo stesso tempo, l’apertura di nuove opportunità pubblicitarie potrebbe portare a una maggiore redditività per Microsoft, ma anche a una possibile resistenza da parte degli utenti che preferiscono un’esperienza più priva di pubblicità.

La trasparenza e la flessibilità nell’adeguare le impostazioni e le preferenze degli utenti saranno cruciali per gestire efficacemente questo cambiamento e mantenere la soddisfazione degli utenti nel lungo termine. In conclusione, l’introduzione di annunci nel menu Start di Windows 11 potrebbe essere vista come un passo significativo nell’evoluzione del sistema operativo. Tuttavia, richiederà una gestione attenta per bilanciare gli interessi commerciali di Microsoft con le esigenze e le preferenze degli utenti. Eccovi invece altre novità su Windows 11, addio bloatware.