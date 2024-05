L’operatore telefonico virtuale Feder Mobile ha deciso di far felici gli utenti prorogando due delle sue super offerte di rete mobile. Ci stiamo riferendo in particolare alle offerte mobile denominate Feder Mobile Feel 150 e Feder Mobile Feel 150V. Tutti gli interessati avranno ora circa due settimane in più per poterle attivare e per ottenere, quindi, fino a 150 GB di traffico dati per navigare. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Feder Mobile, prorogata la scadenza delle offerte Feel 150 e Feel 150V

In questi ultimi giorni, l’operatore telefonico virtuale Feder Mobile ha deciso di prorogare la disponibilità di due delle sue super offerte di rete mobile. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo alle offerte mobile denominate Feder Mobile Feel 150 e Feder Mobile Feel 150V. Gli utenti, in particolare, avranno ora tempo fino al prossimo 20 maggio 2024 per poterle attivare. Non è comunque da escludere che l’operatore possa decidere di prorogarne ulteriormente la disponibilità.

L’offerta Feder Mobile Feel 150 è rivolta a tutti i nuovi clienti dell’operatore che attiveranno un nuovo numero o che richiederanno la portabilità da alcuni operatori telefonici, tranne che per Vodafone e ho Mobile. Gli utenti avranno a disposizione fino a 150 GB di traffico dati per navigare, 50 SMS verso tutti i numeri e minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali. Il costo di questa offerta è di 7,99 euro al mese.

Per tutti coloro che richiederanno la portabilità del proprio numero da Vodafone e ho Mobile sarà invece disponibile l’offerta mobile Feder Mobile Feel 150V. L’offerta è pressoché identica alla precedente, quindi include sempre minuti di chiamate illimitati, 50 SMS verso tutti e 150 GB di traffico dati. Questa volta, però, il costo per il rinnovo mensile sarà leggermente più alto, ovvero pari a 8,99 euro al mese.

Insomma, si tratta di una bella sorpresa per tutti coloro che non avevano fatto in tempo ad attivare una delle offerte.