Sky Mobile, il nuovo operatore telefonico che proprio di recente ha debuttato sul mercato italiano, si affida alla solida infrastruttura di Fastweb per garantire una copertura affidabile e capillare in tutto il Paese. Questa partnership strategica permette a SkyMobile di offrire un’esperienza di connessione senza pari. Supportata da una rete 4G che copre il 99% del territorio italiano. Ma le ambizioni della nota azienda non si fermano qui. È stata infatti già annunciata anche l’introduzione del 5G, la rete di nuova generazione che promette velocità di connessione ancora più elevate e una copertura sempre più estesa. Una mossa che testimonia l’impegno del nuovo arrivato nell’offrire le migliori tecnologie disponibili. Ponendosi come punto di riferimento nel mondo delle telecomunicazioni in Italia.

Sky Mobile, una nuova era di connettività

Il passaggio al 5G rappresenta un passo fondamentale per l’evoluzione delle reti mobili e Sky Mobile si prepara ad essere all’avanguardia in questo ambito. Grazie alla sua partnership con Fastweb, la società potrà offrire la possibilità di accedere ad una velocità di connessione completamente nuova e senza costi aggiuntivi. Rendendo disponibile questa tecnologia anche a coloro che possiedono dispositivi compatibili. Con una copertura prevista, come detto ,del 90% della popolazione entro il 2025, SkyMobile si propone di portare tutti gli italiani verso un futuro caratterizzato dal pieno sfruttamento delle innumerevoli potenzialità della rete 5G.

Con ciò si intende velocità di download e upload più elevate. Ma anche una maggiore stabilità della linea e la possibilità di usufruire di servizi e applicazioni sempre più avanzati. Come la realtà aumentata e la telemedicina.

Non è ancora tutto

Sky Mobile si impegna anche a garantire un’esperienza di roaming senza problemi per i suoi clienti. Grazie alla normativa “roam like home”, sarà possibile utilizzare i propri dati mobili senza costi aggiuntivi. Tutto ciò durante i viaggi all’estero all’interno dell’Unione Europea, nel Regno Unito e in Svizzera. Questo significa che gli abbonati potranno rimanere connessi ovunque vadano. Senza doversi preoccupare di dover spendere altro o di limitazioni alla loro connettività. Insomma, dopo tutte queste considerazioni, sembra così opportuno dire che l’operatore si propone di ridefinire il concetto di connettività mobile in Italia. Offrendo soluzioni che si adattano alle esigenze di tutti i suoi utenti. Sia in patria che all’estero.