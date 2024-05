Se siete degli amanti dell’ecosistema Samsung, sicuramente avrete sentito parlare dei frigoriferi della linea Family Hub, degli elettrodomestici smart pensati per offrire all’utente un’esperienza digitale unita alla classica esperienza legata ad un frigorifero, questi ultimi godono infatti di un pool di funzionalità importante, come riportato sul sito ufficiale stesso ad esempio se “Sei al supermercato e non ricordi cosa c’è in frigo? Nessun problema. Grazie alle 3 fotocamere interne Family Hub ti consente di controllare ovunque e in qualsiasi momento cosa c’è dentro al frigorifero dal tuo smartphone, così compri solo quello di cui hai bisogno.“.

Ovviamente trattandosi di un frigo smart quest’ultimo ha un software integrato che gli permette di interagire con altri dispositivi digitali, meglio se appartenenti alla medesima famiglia di device Samsung come la linea Galaxy, come se non bastasse, il nuovo aggiornamento alla versione 13.6.13.6 di Quick Share ha introdotto l’opportunità di condividere file con i frigoriferi della linea Family Hub del brand sudcoreano.

Inviare file

Stando a quanto riportato, al momento non ci sono info specifiche sulla tipologia di file che si possono condividere da smartphone o toblet con il frigo Family Hub, tenendo in considerazione che tali frigoriferi godono di un ampio display, viene data per scontata la possibilità di inviare file immagine o video.

Quick Share consente di ricevere file da qualsiasi dispositivo abbia la medesima app, ora manca dunque una versione da installare nei frigoriferi stessi in modo da ricevere files anche da device non Samsung per ampliare al massimo la compatibilità.

Per chi non lo sapesse Quick Share corrisponde alla precedente app Google Nearby Share, la quale ha cambiato nome diventando letteralmente universale e di conseguenza creando un ecosistema ampio all’interno del quale includere ogni forma di dispositivo, sembrerebbe a breve anche i frigoriferi, Samsung per iniziare ma probabilmente anche altri dispositivi smart di altri marchi.