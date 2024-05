La NASA ha appena fatto un bel colpaccio: è riuscita a catturare un raggio laser sparato dalla sonda Psyche da una distanza di ben 226 milioni di chilometri dalla Terra. Se ci si ferma un attimo a pensare, questa distanza è più grande di quella che ci separa dal nostro fedele Sole.

La sonda Psyche e la sua tecnologia

La sonda Psyche è partita nell’ottobre del 2023 con l’obiettivo di andare a trovare l’asteroide che porta il suo stesso nome, e sembra che abbia già fatto parlare di sé nella storia delle esplorazioni spaziali. A bordo, ha un sistema di comunicazione laser chiamato Deep Space Optical Communications (DSOC), che ha proprio stupito tutti gli scienziati. Ha trasmesso dati tecnici dalla Psyche fino a noi, qui sulla Terra, a una velocità che ha spazzato via ogni previsione iniziale: avevano ipotizzato 1 Mbps, ma siamo molto, molto oltre.

Parliamo infatti di un raggio laser che viaggia nello spazio profondo, portando messaggi da così lontano che fa venire la pelle d’oca. Questo non è solo un risultato tecnologico incredibile, ma apre le porte a un sacco di possibilità per il futuro dell’esplorazione spaziale. Finora ci siamo basati principalmente sulle onde radio per comunicare nello spazio, ma adesso potrebbe essere davvero il momento di abbracciare il laser. Più dati, più velocemente: esattamente quello di cui abbiamo bisogno quando ci addentriamo nelle profondità dello spazio.

Meera Srinivasan, dal Jet Propulsion Laboratory (JPL) della NASA, è stata molto soddisfatta di questo successo, chiamandolo una “pietra miliare significativa“. Ma, non è che tutto sia così facile. Ci sono ancora sfide da affrontare, come le condizioni meteo qui sulla Terra che potrebbero dare fastidio alle trasmissioni. Insomma, per sfruttare davvero questa tecnologia, ci servono cieli sereni e limpidi.

Un nuovo modo di comunicare nello spazio

Ma nonostante questi ostacoli, il successo della sonda Psyche ci ha fatto fare un bel passo avanti nell’esplorazione dello spazio. Non solo dimostra che possiamo comunicare attraverso distanze spaziali enormi, ma ci sta anche aprendo la strada a nuove scoperte e avventure davvero emozionanti.