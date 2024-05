Il 2 febbraio 2024 Apple ha lanciato sul mercato statunitense il Vision Pro, un dispositivo davvero spettacolare. Si tratta infatti del primo visore per la realtà aumentata e realtà virtuale sviluppato dall’azienda di Cupertino.

Il visore è composto da due schermi micro-OLED, 12 telecamere e tanti sensori, tutto racchiuso in un dispositivo indossabile come una maschera, che permette agli utenti di immergersi in una realtà virtuale.

Non sono di certo mancate le polemiche subito dopo l’uscita del dispositivo, che a causa di diversi fattori ha subito un improvviso calo delle vendite qualche settimana dopo dalla sua data di lancio.

La principale causa del crollo delle vendite è indubbiamente il prezzo, che si aggira intorno ai 3500 dollari, ritenuto troppo alto per la maggior parte degli utenti. In aggiunta al fatto che molti acquirenti hanno trovato il visore troppo pesante e allo stesso tempo troppo fragile, e alcuni hanno addirittura riscontrato dei problemi fisici, come dolori cranici, durante il suo utilizzo.

Apple, il Vision Pro 2 sarà un dispositivo migliore?

Nonostante tutti gli intoppi Apple continua a lavorare ai suoi sensori, sia dal punto di vista di distribuzione, il Vision Pro verrà presto rilasciato in altri mercati come quello cinese e francese, sia da quello del miglioramento, con degli aggiornamenti previsti per i prossimi mesi.

Contemporaneamente Apple vorrebbe lavorare al Vision Pro 2, con l’impegno di riuscire a creare un visore più economico e accessibile del precedente, abbattendo almeno una delle cause della diminuzione delle vendite.

Purtroppo, il visore rimane una tecnologia molto avanzata che ha un costo di produzione per l’azienda di ben 1542 dollari, tra componenti, marketing e distribuzione. Di conseguenza, progettare un Vision Pro 2 più economico non è poi così semplice.

Per raggiungere l’obiettivo Apple dovrebbe sicuramente rinunciare a un po’ di potenza del processore, scegliendone uno meno tecnologico, e agli attuali display di Sony che costano circa 228 dollari ciascuno.

Secondo le stile il Vision Pro 2 non dovrebbe vedere la luce prima del 2026, quindi chi non riesce ad attendere dovrà ripiegare sul modello attuale.