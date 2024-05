Alla fine di marzo 2024, una moltitudine di nuovi canali ha fatto il loro ingresso sulla piattaforma del Digitale Terrestre. Tuttavia, il passaggio al DVB-T2 è programmato per il 1° settembre: si avvicina la data ufficiale per la transizione dei canali RAI alla nuova versione del digitale terrestre. Ma come fare per verificare se il proprio televisore è idoneo al nuovo standard?

Purtroppo, le risorse informative sono limitate: il sito web Nuova TV Digitale del Ministero dell’Economia e del Made in Italy (MIMIT) è ancora in fase di sviluppo, mentre il medesimo Ministero ha reso disponibile una sezione dedicata al bonus TV per coloro che intendono acquistare un nuovo decoder o televisore in vista del passaggio al DVB-T2. Ma per chi possiede un televisore di ultima generazione e desidera accertarne la compatibilità con il DVB-T2?

Ecco come verificare se la tua televisione è compatibile con il DVB-T2

Il primo metodo per verificare la compatibilità del televisore con il DVB-T2 è quello di utilizzare i canali di test offerti da RAI e Mediaset: questi canali, posizionati rispettivamente al numero 100 e al numero 200 nell’elenco tradizionale, sono stati appositamente designati per consentire agli utenti di testare la compatibilità dei propri televisori con il nuovo standard. Se visualizzate il messaggio “Test HEVC Main10” su uno di questi canali, significa che il vostro televisore è compatibile con il DVB-T2. Se tale messaggio non compare, sarà necessario procurarsi un nuovo televisore o un decoder.

Un’altra opzione è quella di verificare le specifiche tecniche e la data di acquisto del televisore. Secondo quanto riportato dal Ministero dello Sviluppo Economico, tutti i televisori acquistati dopo il 22 dicembre 2018 dovrebbero supportare sia il DVB-T2 che la codifica HEVC Main10: da quella data, infatti, i rivenditori sono tenuti a commercializzare solo televisori “moder ni” dotati di supporto al nuovo digitale terrestre. Per ottenere una conferma aggiuntiva, è possibile consultare il manuale del dispositivo.