Auto usata? Ecco perché puntare sull'elettrico è la scelta migliore

A meno che non si abbia abbastanza denaro per acquistare un’auto nuova in questo periodo, cosa improbabile, se state cercando una vettura dovrete puntare per forza sull’usato. Il costo delle auto nuove di zecca continua a salire così tanto che ormai per la maggior parte di noi non sono altro che un mero miraggio. Anche il mercato dell’usato può regalare però buone occasioni, ma cosa scegliere? Ormai anche a livello di motorizzazioni c’è confusione. Meglio l’elettrico? L’ibrido? Termico? Stranamente, seppur piuttosto nuovo, il mercato dell’elettrico potrebbe essere quello migliore per più ragioni.

Forse non sarete convinti, ma ci sono molte motivazioni sul perché scegliere proprio un auto usata elettrica. Come prima cosa, sono soggette a meno guasti rispetto alle loro controparti a benzina o diesel. Queste hanno molto meno componenti meccaniche e posseggono una struttura più semplice, quindi si rompono più difficilmente. Se si acquista una vettura a scatola chiusa, questo aspetto può fare la differenza. Le emissioni, cosa che ormai anche i muri sanno, sono decisamente minori rispetto a quelle termiche, pari allo zero. Anche con accelerazioni ed una guida più aggressiva, inoltre, la batteria potrebbe consumarsi più rapidamente ma non subirà danni significativi. Ciò va a rendere questa tipologia di veicolo una buona scelta su cui puntare.

Il prezzo di un’auto elettrica usata è più conveniente di quanto si pensi

Un vantaggio delle auto elettriche usate è il prezzo. Strano vero? Grazie alla giovane età del mercato delle auto elettriche e alla loro rapida evoluzione, è possibile trovare modelli a costi molto allettanti se non stracciati. Per esempio, una Tesla Model 3, ora anche scontata di 2.000 euro, potrebbe essere acquistata a 27.000 euro. Un’affare niente male se si considerano le prestazioni e le caratteristiche della vettura. Altro pro sono gli incentivi statali per l’acquisto di auto a basse emissioni.

Ci sono, ovviamente, comunque alcune considerazioni da tenere presenti quando si acquistano auto elettriche usate. Si dovrebbe puntare su batterie con un minor tasso di degrado e su veicoli aventi tecnologie come la pompa di calore. Se si è indecisi tra un’auto elettrica e una termica usata, le prime sono quindi la scelta più vantaggiosa, bisogna solo prestare attenzione ai dettagli, come con qualsiasi acquisto del resto.