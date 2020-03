Alcuni numeri telefonici, per via della serie di cifre che li caratterizza, risultano particolarmente desiderati e ambiti non solo dai collezionisti, ma anche da professionisti affermati nei rispettivi settori.

Questi utenti sarebbero disposti a sborsare anche cifre ragguardevoli – nell’ordine di migliaia di euro – per poter arrivare a possederne uno. Ma perché queste persone risultano così interessate a delle semplici SIM collegate a specifici numeri di telefono?

Perché non si tratta di numeri qualunque, bensì di numeri di telefono particolari, aventi una precisa e ordinata sequenza di cifre che li fa apparire “esteticamente belli” agli occhi dei collezionisti e utili agli occhi dei professionisti.

Top Numbers, queste SIM possono valere migliaia di euro: ecco perché

Come detto, non si tratta di numeri qualsiasi, ma numeri telefonici presentanti una precisa sequenza di cifre che, per essere reputata interessante, deve risultare quanto più ordinata possibile, o comunque dotata di una logica interna. Ad esempio, tra i numeri più ambiti vi sono quelli contenenti delle scale – ad esempio 3**-1234567 – o ripetizioni delle stesse cifre – come nel caso di 3**-4545454.

Più ordinata e logica risulta tale sequenza, maggior valore assume il numero telefonico in questione.

Al di là del piacere puramente estetico e dell’interesse a collezionare SIM particolari, i professionisti scelgono di acquistare determinati numeri soprattutto per rendersi più appetibili agli occhi della clientela. Un numero contenente cifre ripetute o una scala sarà infatti più semplice da memorizzare di un numero telefonico qualsiasi, il che inconsciamente andrà ad attrarre un maggior numero di clienti.

Le cifre di vendita possono variare da poche centinaia fino a migliaia di euro, come anche raggiungere il milione nel caso di un appassionato sceicco arabo che si è accaparrato un numero davvero singolare.