Una delle più grandi problematiche che lo Stato italiano prova a contrastare quotidianamente è l’evasione fiscale. Si tratta una delle principali ragioni se ha deciso di introdurre dei nuovi controlli da parte del Fisco. Questi nuovi controlli sono molto diversi dai soliti poiché l’ente stesso ha deciso di contrastare questa piaga economica e sociale con un nuovo strumento, con una marcia in più.

Secondo alcune indiscrezioni ricevute, per iniziare i controlli questo nuovo strumento ha il compito di controllare i conti correnti dei consumatori clienti di importanti Istituti di Credito come ad esempio: Unicredit, Intesa San Paolo e BNL. Eccovi svelati tutti i dettagli nel paragrafo successivo.

Unicredit, BNL e Intesa San Paolo: i clienti sotto controllo

Il nuovo algoritmo ha lo scopo di ridurre drasticamente questo fenomeno, analizzando in maniera più approfondite i depositi di denaro dei contribuenti per confrontarli con i redditi dichiarati. Il nuovo strumento prende il nome di evasometro ed è già in funzione per controllare accuratamente ogni movimento.

Il suo scopo è quello di accertare l’esatta corrispondenza tra i depositi di denaro intestati a nome del contribuente e gli importi dichiarati in termini di redditi del medesimo, con un 20% di tolleranza. Secondo i vari comunicati, se la differenza supera la tolleranza allora ci saranno dei controlli molto più accurati e il cliente sarà chiamato in causa nelle opportuni sedi per dare una spiegazione a chi di dovere.

I controlli da parte del Fisco, comunque, ci saranno per tutti gli italiani anche se in modo graduale.