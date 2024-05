IT-Wallet: il portafoglio digitale Italiano debutterà nel 2025

Chi aspettava con impazienza il lancio dell‘IT-Wallet resterà deluso dalla notizia di oggi. Il portafogli digitale non arriverà nel 2024, ma si attendere un po’ più a lungo. La possibilità di avere la Carta d’Identità Elettronica e la Patente direttamente sullo smartphone sarà disponibile solo a partire dal prossimo anno se tutte le cose andranno per il verso giusto.

Il senatore Alessio Butti, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all’innovazione tecnologica, ha annunciato che il portafoglio digitale sarà infatti in ritardo e verrà lanciato nel 2025. Questo andrà ad anticipare di poco l’Eudi Wallet, previsto poi per il 2026. Secondo Butti, l’introduzione dell’IT-Wallet comporterà una semplificazione per gli utenti, permettendo loro di gestire identità digitali e le credenziali direttamente da un solo strumento. Ciò andrà ad aumenterà di molto anche la sicurezza e trasparenza delle operazioni. Per gli erogatori, infatti, di servizi pubblici e privati tale sistema faciliterà l’accesso e la verifica delle credenziali, ottimizzando i processi e migliorando nettamente l’efficienza operativa.

Come e quando arriverà con precisione il portafoglio digitale?

La prima attivazione delle versioni digitali dell’IT-Wallet è prevista entro luglio 2024. Da quel momento sarà possibile ottenere la versione digitale della Tessera Sanitaria e della Carta Europea delle Disabilità. A settembre invece inizieranno i test con un numero ristretto di persone che pian piano crescerà. L’attivazione pubblica e il debutto del portafogli digitale sono programmati per gennaio 2025.

L’IT-Wallet sarà integrato nell’app “Io” che molti di voi già conosceranno. Per attivarlo basterà usare la Carta d’Identità Elettronica o attraverso l’uso dello SPID, niente di complicato. Una volta attivato, ognuno potrà avere la versione digitale dei propri documenti direttamente sul dispositivo. Ai controlli di guida basterà infatti mostrare la Patente sullo schermo dello smartphone, ma attenzione: questa possibilità sarà valida solo per i residenti in Italia. Per la Patente Digitale Europea bisognerà attendere ancora un paio di anni, quindi chi viaggia all’estero dovrà portare con sé la patente normale.

L’IT-Wallet è un altro step verso la digitalizzazione e la semplificazione delle pratiche che richiedono i nostri documenti privati. I cittadini italiani potranno, quindi, sfruttare un sistema innovativo che migliorerà di gran lunga la gestione di molti processi e la sicurezza. Si dovrà ora soltanto aspettare il 2025 e il portafoglio digitale sarà finalmente nostro.