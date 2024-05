Subaru e Toyota annunciano partnership per nuovi SUV elettrici

Subaru e Toyota hanno stretto una nuova partnership. Stavolta questa è stata avviata per lo sviluppo e la produzione di tre nuovi SUV completamente elettrici. La collaborazione segna un cambio di strategia netto per entrambi i marchi automobilistici giapponesi. Fino ad ora infatti essi avevano principalmente collaborato per il lancio di modelli sportivi.

Secondo il CEO di Subaru, Atsushi Osaki, l’industria automobilistica sta attraversando un momento delicato ed agire in autonomia per lo sviluppo di auto elettriche comporta troppi rischi. Per ridurre i costi e cercare di delimitare tali rischi, Subaru e Toyota hanno dunque deciso di avviare tale partnership. Insomma l’idea di base è che per affrontare la transizione verso la mobilità elettrica è meglio muoversi “insieme”. La Subaru propone di cambiare totalmente la propria offerta, con un nuovo importante obiettivo: vendere il 50% della produzione totale di veicoli elettrici entro il 2030.

SUV completamente elettrici Subaru entro il 2026

Subaru dovrebbe lanciare quattro nuovi SUV full electric entro la fine del 2026. Secondo la roadmap dell’azienda dovrebbe poi e di continuare con il lancio altri quattro modelli entro il 2028. Si tratta della prima volta che il brand agisce con così tanta forza nel segmento dei SUV elettrici. La società è solitamente nota per la sua nicchia di mercato e il pubblico ben definito. La produzione dei nuovi SUV elettrici avverrà quindi in collaborazione con Toyota nello stabilimento dell’azienda che si trova in Giappone.

La Subaru continuerà comunque anche a lavorare sullo sviluppo di nuovi motori a combustione interna, non rinunciando alla creazione di alternativa. L’azienda è convinta che la mobilità elettrica sia una parte importante del mercato automobilistico al momento, ma al contempo esistono ancora altre motorizzazioni in voga. La collaborazione tra Subaru e Toyota per lo sviluppo di nuovi SUV elettrici era dunque una mossa strategica necessaria per entrambi i marchi. Questa partnership non solo permette di condividere risorse e ridurre i possibili rischi, ma potrebbe portare anche alla creazione di auto sostenibili. Grazie ai loro fini comuni così tanto ambiziosi, la Subaru e la Toyota riusciranno a ricavare un ruolo più importante nel mercato dell’elettrico?