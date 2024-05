Elon Musk, oggi è conosciuto perchè ha molte aziende, come SpaceX, Tesla, ecc.. Ma è anche conosciuto per i suoi satelliti Starlink che hanno avuto dei problemi durante la tempesta solare degli ultimi giorni.

Starlink, la tempesta solare ha colpito i satelliti causandone problematiche.

Oggi la rete Starlink conta oltre 6.000 satelliti operativi in orbita, i quali hanno già affrontato tempeste solari nel passato, ma la sfida è molto più difficoltosa questa volta. Secondo Elon Musk è una delle tempeste geomagnetiche più intense che i satelliti stanno affrontando. Comunque Starlink ha deciso di lanciare in orbita altri 23 satelliti a prescindere dalla situazione. Tra questi è presente un gruppo “direct-to-cellular” che permette all’utente di navigare con il suo smartphone, quindi ci forniscono connessione dati. Questo lancio, per mantenere il ritmo costante per SpaceX, ha portato anche un indice di rischio molto elevato per questi satelliti. I funzionari dell’azienda hanno dichiarato che questi satelliti hanno impiegato molto più tempo del previsto a causa delle condizioni avverse del lancio, comunque non hanno avuto delle problematiche o danni rilevanti per i satelliti.

Musk comunque ha pubblicato sul sito X (ex Twitter) un grafico sull’indice geomagnetico a cura del NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration). Comunque Starlink ha dovuto affrontare una situazione simile già nel 2022, però a causa della tempesta solare ebbe gravi danni alla costellazione Starlink rendendo fuori uso una decina di satelliti. SpaceX, siccome ha una politica di trasparenza, ha comunicato che i satelliti non erano riusciti a disattivare la modalità sicurezza dopo la tempesta, a causa della forte resistenza atmosferica. Comunque come dal post di Mask, la tempesta dell’11 maggio è definito come uno degli eventi più intensi registrati dall’azienda. Inoltre Musk anche se aveva i satelliti sotto controllo dichiaro che era una situazione difficile da gestire. Comunque diverse lamentele si sono scatenate sui social dove si criticava che la connessione internet era instabile e di conseguenza si definì un servizio degradato.