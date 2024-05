Il recente aggiornamento di Vivaldi per gli utenti iPad rappresenta un passo significativo nel miglioramento dell’esperienza di navigazione su questi dispositivi. Con l’introduzione del supporto alle finestre multiple, gli utenti possono finalmente godere di una maggiore flessibilità nel multitasking, consentendo loro di visualizzare e gestire più finestre contemporaneamente sul proprio tablet Apple basato su iPadOS.

La possibilità di ridimensionare e gestire le finestre attraverso il trascinamento e lo spostamento offre un maggiore controllo e adattabilità nell’organizzazione del proprio ambiente di navigazione.

Inoltre, l’abilitazione della modalità Slide Over in primo piano permette agli utenti di mantenere una finestra più piccola in primo piano, sovrapponendosi ad altre app o finestre, migliorando ulteriormente la produttività e l’efficienza durante l’utilizzo del browser.

Altre novità per Vivaldi