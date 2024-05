Roborock Qrev Pro non è il classico robot aspirapolvere, di cui ampiamente vi abbiamo parlato in passato, bensì un dispositivo dotato di stazione di svuotamento automatico, ma sopratutto di una funzione di lavaggio estremamente efficiente e di qualità. Scopriamolo meglio da vicino con la nostra recensione completa.

Estetica e Design

Il dispositivo presenta un design molto standardizzato, non differisce particolarmente da ciò che siamo solitamente abituati a vedere, raggiungendo una forma circolare, con un diametro di circa 350 millimetri, ed un’altezza da terra di 96,5 millimetri. E’ disponibile in due colorazioni, realizzato prevalentemente in plastica con finitura opaca nella parte superiore, lucida sui bordi, superiormente presenta la torretta LiDAR per la navigazione, mentre anteriormente è stata posizionata un sensore fotografico.

In confezione, come anticipato, è possibile trovare anche la base di svuotamento automatico, questa ha dimensioni di 340 x 487 x 521 millimetri, anch’essa realizzata interamente in plastica, con i serbatoi per l’acqua pulita/sporca accessibili direttamente nella parte superiore (mentre quello per la polvere è disponibile anteriormente). Ribaltando il robot aspirapolvere notiamo la presenza di una singola spazzola laterale, due mop posteriori per il lavaggio, ed una spazzola centrale antigroviglio (realizzata interamente in gomma), quindi impedisce che si aggroviglino i capelli o i peli degli animali, oltre ad essere ScratchSafe, non rischierete di graffiare o rovinare il pavimento.

Hardware e Specifiche

La potenza di aspirazione raggiunge i 7000Pa, risultando adatto anche al pubblico con animali in casa, il sistema di navigazione si affida al Reactive Tech (con mappatura 6 volte più rapida e realizzazione di mappe 3D, anche multilivello), per l’aggiramento degli ostacoli, ma l’assenza di una seconda spazzola laterale non deve farvi temere una pulizia non accurata. Il Roborock Qrev Pro è difatti un lavapavimenti con panni spostati sufficientemente sul lato grazie al FlexiArm Design, il quale gli permette di coprire il 98,8% dei bordi, lasciando se proprio uno spazio minimo, pari a soli 1,85 millimetri. Il suo spessore ridotto permette di pulire senza problemi sotto i tavoli e le sedie, o anche nelle vicinanze della stazione di ricarica, generalmente l’area più trascurata dai robot aspirapolvere della concorrenza.

Il lavaggio viene gestito dai due panni posteriori, che possono raggiungere una rotazione massima di 200 giri al minuto e 30 livelli di opzioni di regolazione del flusso d’acqua. Non temete, se avete tappeti in casa il sistema prevede il sollevamento del panno di 10 millimetri, riuscendo a garantire una pulizia profonda, senza il rischio di rovinarlo.

Il plus viene più che altro garantito da una stazione di svuotamento automatico davvero ben congeniata ed in grado di assolvere perfettamente a tutti i compiti che l’utente si sarebbe aspettato: riempimento automatico del serbatoio dell’acqua, svuotamento del cassetto della polvere interno al robot, lavaggio del panno con l’utilizzo di acqua calda, asciugatura ad aria calda e rilevamento intelligente dello sporco. Per avere la certezza di lavare i pavimenti sempre con panni puliti, viene appunto utilizzata acqua calda a 60 gradi per il lavaggio dei panni, con la rimozione del 99,7% dei batteri presenti. Con il rilevamento intelligente, invece, il sistema capisce quanto i panni siano effettivamente sporchi, decidendo di conseguenza se lavarli più volte prima di riprendere le operazioni; riconoscendo la presenza di macchie sul pavimento, il sistema prenderà altre decisioni, come una doppia passata, per togliere tutte le possibili incrostazioni.

Tutte le funzioni sono facilmente gestibili tramite l’applicazione mobile dedicata, dalle interfacce semplificate e funzionali, scegliendo anche tra varie modalità avviabili: pulizia temporanea, pulizia veloce (con tempi ridotti anche del 35% rispetto allo standard), per finire con flussi di lavoro di pulizia personalizzati. L’intero sistema è perfettamente compatibile con i principali assistenti vocali, tra cui Google Assistant o Amazon Alexa, così da poter controllare tutte le operazioni semplicemente con la propria voce. Gli utenti con uno smartphone Apple, troveranno anche un comodo widget da posizionare direttamente nella schermata principale, mentre i possessori di Apple Watch, una app dedicata dalla quale avviare rapidamente la pulizia.

Roborock Qrev Pro – conclusioni

In conclusione Roborock Qrev Pro è un robot aspirapolvere di ottima qualità che riesce a soddisfare perfettamente le richieste degli utenti, soddisfacendone le aspettative, nel momento in cui si ritrovano a spendere cifre non troppo elevate (in quanto è in genere in vendita a meno di 700 euro). I suoi punti di forza sono molteplici, si parte prima di tutto da un design e materiali di costruzione di elevata qualità, che vengono affiancati da una estrema semplicità di utilizzo, sia tramite assistenti vocali che applicazione mobile dedicata. Le dimensioni relativamente ridotte rappresentano un plus non da poco, in quanto l’utente può pensare di utilizzare il dispositivo anche in ambienti più ricchi di suppellettili e mobilia, allo stesso tempo la presenza della stazione di svuotamento automatico, con tanto di funzione di lavaggio dei panni, è quel qualcosa in più che difficilmente ci saremmo aspettati in questa fascia di prezzo.

Il prezzo di vendita è di 699 euro, sicuramente perfettamente allineato con le aspettative della community, anzi molto spesso più economico di quanto lo stesso mercato è oggi in grado di offrire.