Molti ormai sono stati gli avvenimenti di invasioni da parte degli insetti in campi agricoli o molti e diversi posti rovinando il raccolto o la città. Una delle principali cause ormai note è il cambiamento climatico che sta caratterizzando tutto il mondo. Con questo cambiamento questi insetti si trovano in necessità di muoversi discostandosi dal loro habitat. Questo sta per succedere con le cicale in USA.

Purtroppo sono eventi che non dovrebbero accadere ma con l’avvenire del caldo estremo la proliferazione di questi insetti può solo che aumentare.

Cicale, cosa succede negli USA?

Per quanto riguarda gli USA si sta parlando solo di eventi eccezionali, in particolare uno che dovrebbe verificarsi in precisione nella parte orientale per la prima volta nel corso di 221 anni. In particolare due colonie di cicala periodica dovrebbero emergere dal terreno. Questo evento è sul calendario per la fine di aprile 2024 e dovrà coinvolgere le colonie Brood XIII e la XIX.

Le cicale hanno rispettivamente all’incirca 17 e 13 anni di vita sottoterra per poi riemergere tutte insieme. Questi insetti anche chiamati più specificamente nymphs durante la loro fase giovanile tendono nel trascorrere gli anni tramite una dieta di linfa radicale degli alberi prima di riemergere per l’accoppiamento, il quale dura diverse settimane.

Questo evento come già ripetuto prima, è molto particolare quanto raro, visto che la prima volta si verificò nel 1803.

Questo evento sarà caratterizzato da un uscita serale da parte delle cicale dal terreno, per poi continuare salendo sugli alberi dove i maschi potranno richiamare le femmine. Dopo 3 settimane, completato l’accoppiamento e la relativa deposizione di uova, gli esemplari adulti moriranno, lasciando solo le uova.

Si calcolano già per questo evento trilioni di cicale che emergeranno allo stesso tempo in diversi stati, in precisione 17 stati. Normalmente rimarrà molto interessante vedere questo evento raro, il quale non capita sicuramente tutti i giorni.