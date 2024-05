Iliad, con la Giga 180 c'è anche la fibra a 5 Gigabit: la promo

Le migliori offerte di Iliad hanno continuato a girare nel mondo della telefonia durante gli ultimi anni senza mai fermarsi. Questo colosso è stato talmente in gamba tanto da riuscire a mettere alle spalle aziende molto più navigate nel settore, come ad esempio Vodafone o TIM.

Sicuramente un ruolo fondamentale è stato giocato dalle sue offerte, che fin dal 2018 stanno monopolizzando l’attenzione. Chi ama il risparmio e soprattutto non vuole lesinare in termini di contenuti, deve per forza di cose valutare anche le proposte di Iliad. Gli ultimi mesi sono stati fondamentali per capire che il gestore avesse ancora tanto da dare, come ad esempio un’offerta piena di contenuti pronta a ritornare sul sito ufficiale. È bastato infatti molto poco per far capire alla concorrenza che non c’era più nulla da scherzare: Iliad aveva deciso di ripristinare la sua migliore opportunità.

Iliad: questa è l’offerta molto attesa dagli utenti, il 5G è totalmente gratuito

Nella Giga 180 ecco minuti ed SMS senza limiti con 180 giga in 5G sempre disponibili ogni mese per 9,99 €.

Ovviamente c’è un costo di attivazione da pagare che consiste nello stesso costo, ovvero 9,99 € ma questa volta da pagare solo una tantum. Oltre a questo ulteriore prezzo, non c’è altro: basta fare una ricarica da 20 € e via. Iliad garantisce la potenza del 5G per tutti gli utenti che scelgono questa proposta e senza alcuna limitazione, a patto che si disponga di uno smartphone equipaggiato con tale tipo di tecnologia. Ovviamente anche le zone dovranno essere coperte dal 5G per poter permettere di navigare.

C’è anche una sorpresa per tutti coloro che cercavano in in congiunta un abbonamento in casa: Iliad lo offre in sconto. Chi sottoscrive la nuova Giga 180 può avere infatti un prezzo più basso del solito per avere la fibra ottica con 5 Gigabit di velocità. Il costo sarà bloccato per sempre a soli 19,99 € al mese.