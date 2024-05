Nel costante scenario dell’innovazione tecnologica, AMD fa un ulteriore balzo in avanti con l’annuncio ufficiale dei nuovi processori della serie Ryzen 8000F. Questi componenti, sviluppati dal team rosso, rappresentano un’importante evoluzione nell’ambito del calcolo computazionale. Offrendo prestazioni di alto livello e caratteristiche avanzate a un prezzo accessibile.

L’elemento distintivo di questi nuovi processori è la loro assenza di grafica integrata. Essi sono così particolarmente adatti agli utenti che richiedono elevate funzionalità di elaborazione senza la necessità di una soluzione grafica.

I processori Ryzen nel mondo dell’elaborazione

La serie Ryzen 8000F si compone di due modelli principali. Stiamo parlando del Ryzen7 8700F e il Ryzen5 8400F. Entrambi offrono un numero di core e thread ottimizzati per soddisfare le esigenze di calcolo più impegnative. Garantendo al contempo un’elevata efficienza energetica con un consumo di soli 65 watt.

Una delle caratteristiche più interessanti di queste nuove CPU è l’inclusione di una Neural Processing Unit (NPU). Quest’ ultima sfrutta la tecnologia AMD RyzenAI. Perfettamente in grado di accelerare le operazioni di intelligenza artificiale direttamente sul dispositivo. Ciò rappresenta un importante passo avanti nell’integrazione di funzionalità AI nei sistemi di calcolo di fascia consumer. Aprendo la strada a nuove applicazioni e possibilità nel mondo dell’elaborazione dati. In più, entrambi i processori Ryzen8000F saranno venduti con un dissipatore ad aria incluso. Garantendo in questo modo prestazioni ottimali anche in condizioni di carico elevato.

Prestazioni e affidabilità a un prezzo accessibile

Le promesse di AMD per quanto riguarda le prestazioni dei nuovi Ryzen sono ambiziose. Il modello Ryzen78700F, ad esempio, è stato progettato per superare le capacità dell’Intel Core i5-14400F nel gaming. Fornendo un’esperienza di gioco fluida e reattiva anche nei titoli più esigenti. Allo stesso modo, il Ryzen5 8400F è stato progettato per competere direttamente con l’IntelCorei5-13400F. Al fine di garantire prestazioni affidabili e reattive in una vasta varietà di applicazioni. Ma la vera rivoluzione di questi nuovi processori risiede nel loro prezzo accessibile. Con il Ryzen7-8700F proposto a soli 269 dollari e il Ryzen5-8400F a 169. AMD regala infatti funzioni di alto livello a un costo nettamente inferiore rispetto alla concorrenza. Ciò rende il marchio una scelta ideale. Soprattutto per tutti coloro che sono alla ricerca di un’elevata esperienza d’uso senza dover sacrificare il proprio budget.