Quando andavate a scuola e chiedevate agli insegnanti perché i camaleonti cambiavano colore, quasi sicuramente vi veniva risposto che lo facevano per mimetizzarsi

Cominciamo spiegando come i camaleonti cambiano colore, questi possiedono nella loro pelle delle cellule chiamate cromatofori. Questi cromatofori contengono dei pigmenti gialli e rossi, al contrario dei calamari e delle seppie, i camaleonti non possono controllare direttamente questi pigmenti.

Questi affascinanti animale hanno anche delle cellule che contengono la melanina, quest’ultima è un pigmento scuro che possono controllare. Infatti, i camaleonti sono capaci di spostare la melanina all’interno delle loro cellule per scurirsi o schiarirsi. Pesci come il tilapia possiedono un meccanismo di dispersione della melanina simile a quello dei camaleonti.

Ma non è finita qui, perché queste lucertole sono in grado di usare dei cristalli microscopici presenti nella loro pelle. Questi cristalli gli permettono di manipolare la luce riflettendo specifici colori. Per variare il colore della luce riflessa e di conseguenza il colore della pelle, i camaleonti devono cambiare la disposizione dei cristalli.

Ma perché i camaleonti cambiano colore?

La mimetizzazione c’entra ben poco con il cambio di colore di un camaleonte. Questo cambio di colore riflette le loro emozioni. Per essere più chiari, il loro stato emotivo si esprime con il cambiamento di colore della pelle. Quando i camaleonti sono in uno stato di eccitazione, in un contesto di lotta o di un accoppiamento, tendono ad assumere colori vivaci. Mentre colori più scuri e spenti possono indicare uno stato di rilassamento.

Durante uno stato di rilassamento, i nano cristalli presenti nel derma formano un reticolo stretto e tendono ad apparire sul verdi o marroni. Quando invece c’è uno stato di eccitazione, i cristalli si allontanano formando un reticolo allentato, colorandosi di colori più accesi come giallo e rosso.

Anche se il cambio di colore di un camaleonte riflette il suo stato emotivo, non vuol dire che i camaleonti non cambiano mai colore per adattarsi allo sfondo. Lo fanno, ma per comunicare con gli organismi circostanti e non per proteggersi dai predatori.