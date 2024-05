Renault Rafale E-Tech 4x4 300 CV: il ritorno del Motore Plug-in Hybrid

Renault ha ufficialmente presentato qualche giorno fa il nuovo SUV Coupé Rafale E-Tech 4×4 300 CV. L’azienda porta così una grande novità tra i modelli aventi motorizzazioni Plug-in Hybrid. Il Rafale E-Tech 4×4 300 CV si distingue tra tutti i SUV per il particolare design dalle linee molto accattivanti e per le sue elevate prestazioni.

Il nuovo modello Renault possiede un powertrain Plug-in Hybrid. L’azienda ha messo insieme per il SUV un motore a benzina ed una batteria di piuttosto impressionante, donando alla vettura una potenza di ben 300 CV ed una trazione integrale più sofisticata. Il sistema consente all’auto Renault di raggiungere fino a 1.000 km di autonomia WLTP. L’autonomia, invece, con in elettrico è di 100 km grazie alla batteria da 22 kWh/400 V. I restanti 900 km sono possibili grazie “l’intervento” del motore a benzina e dall’alta efficienza del sistema E-Tech Hybrid.

Il nuovo SUV Renault da 300 CV

La nuova batteria permette di ricaricare la vettura in modo rapido e di raggiungere una potenza massima di 7,4 kW a 32 A. Nelle migliori condizioni, il tempo di ricarica dallo 0 all’80% è di 2 ore e 10 minuti. Per una ricarica completa invece sono necessarie 2 ore e 55 minuti. Il motore a tre cilindri da 1,2 litri, dotato di turbocompressore, che caratterizza il SUV Renault porta a 150 CV e 230 Nm di coppia. Migliora così le prestazioni rispetto alla variante E-Tech da 200 CV. I tre motori elettrici contribuiscono con 70 CV portando la potenza totale a 300 CV. Ciò consente anche al Rafale di passare da 0 a 100 km/h in soli 6,4 secondi.

Altro aspetto nuovo del Rafale E-Tech 4×4 300 CV è l’allestimento Atelier Alpine, che si affianca al già iconico Esprit Alpine. L’Atelier regala una sospensione attiva intelligente unita ad una telecamera posizionata sopra al parabrezza. Il SUV Renault dispone inoltre di serie una trazione integrale intelligente gestita automaticamente dal sistema E-Tech. Con questo modello, Renault punta in alto e cerca di conquistare un pubblico sempre più esigente e attento alla sostenibilità che non vuole però effettuare rinunce su qualità, prestazioni e design.