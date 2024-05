Lancia Ypsilon HF: un connubio di eleganza e prestazioni elettriche

La Lancia lancerà fra non molto tempo la sua nuova Ypsilon HF. Questa auto sarà diversa da ogni versione conosciuta ed andrà a ridefinire completamente il modo in cui si considerano le utilitarie sportive. Come? Grazie ad un innovativo ed avanzato powertrain elettrico. Il modello unisce perfettamente la tradizione e la tecnologia più recente nel settore auto tramite un nuovo design quasi aggressivo e prestazioni migliorate.

La nuova Ypsilon HF ha la stessa piattaforma CMP/eCMP che qualcuno già avrà notato nel gruppo Stellantis. Essa viene utilizzata infatti anche da modelli come la Peugeot 208 e l’Opel Corsa F. La Ypsilon HF della Lancia, inoltre, presenta un motore full electric che consente di raggiungere la grandiosa velocità di 200 KM/H e di accelerare passando da 0 a 100 km/h in appena 6 secondi. Tali prestazioni rendono questa sorprendente auto elettrica ideale per chi non vuole rinunciare all’adrenalina data dalla velocità scattante ma vuole al contempo contribuire alla transizione alla modalità sostenibile.

Cambiamenti nel design e motore Ypsilon HF

Il design rinnovato possiede una griglia anteriore irregolare e un logo “HF” meno visibile, più piccolo, rispetto al modello precedente. La livrea prima bicolore è stata aggiornata con il nero. Un colore più sofisticato di certo capace di risaltare le linee dell’auto elettrica. Sul retro la Ypsilon HF ha invece uno spoiler leggermente più sporgente, miglioria probabilmente apportata per donare maggiore aerodinamicità ed efficienza energetica.

I cerchi della nuova Ypsilon HF sono più moderni con un design differente che contribuisce alle prestazioni dell’auto. La nuova Lancia è già disponibile in una versione ibrida Mild Hybrid a 48 V, con un motore a benzina da 1.2 litri e 100 CV, con un prezzo di partenza di 24.900 euro. La versione elettrica, invece, ha un motore da 156 CV e una batteria da 51 kWh. Tale batteria regala un’autonomia di 403 km. Costo? La vettura ha un prezzo di partenza di 34.900 euro, esclusi però gli incentivi. La Ypsilon HF è il simbolo della rinascita della Lancia che entra a far parte di quel gruppo di società che si dedicano alle prestazioni e alla tecnologia sostenibile.