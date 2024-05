L’azienda della grande mela, Apple, sta veramente facendo molti progressi questo periodo in ambito dei dispositivi mobili. Oggi almeno una volta nella vita tutti noi abbiamo visto un iPhone o ne abbiamo uno. Comunque Apple sta cercando di sviluppare un nuovo dispositivo che rivoluzionerà il modo di vedere la grande mela.

iPhone, ecco il dispositivo pieghevole con il display fornito da Samsung

Secondo le notizie, dovremo attendere ancora un pò per il device pieghevole, perchè Apple ha resettato il suo sviluppo, quindi è un progetto ancora primordiale. Ma ci potremo fidare di questo nuovo device? Noi sappiamo che il colosso di Cupertino ha già preso un accordo per fornire gli schermi pieghevoli di iPhone Flip. Ha pubblicare la notizia è DigiTimes, un portale taiwanese che spiega l’accordo preso da Apple con Samsung per la fornitura dei display flessibili che adotterà iPhone. Rammentiamo che, stando ai leak, sarà un “Flip” il primo iPhone flessibile, adotterà un form factor a conchiglia, e non sarà un “Fold”, tipo a portafoglio. Il colosso comunque sta puntando soprattutto sulla resistenza del display del suo primo device, che è capace di chiudersi su se stesso.

Comunque era scontato che Apple e Samsung stipulano un accordo per i suoi iPhone pieghevoli, perchè il colosso coreano sta già fornendo da anni i pannelli utilizzati da ogni tipo di iPhone. Infatti risulta primo come fornitore di Cupertino, superando anche aziende come LG e BOE. Inoltre sappiamo che l’iPhone 16 avrà uno schermo di nuova generazione prodotto da Samsung, confermando così che il settore tra Apple e il colosso di Suwon dei display non è il motivo di rivalità tra le due aziende. Comunque l’importanza dell’accordo dipende dallo sviluppo del device pieghevole e potrebbe arrivare prima delle nostre aspettative. Quindi se ci sarà una vera partnership tra i due colossi allora lo sviluppo sarà probabilmente molto veloce. Una seconda probabile collaborazione potrebbe riguardare gli schermi degli iPad. Insomma ci saranno belle novità in futuro da parte di Apple.