È ormai da qualche tempo che l’operatore telefonico virtuale Very Mobile ha introdotto le eSIM e ora ha pensato bene di fare una sorpresa a tutti gli utenti che la sceglieranno. In particolare, per in breve periodo di tempo, l’operatore renderà disponibile all’attivazione una nuova super offerta di rete mobile denominata Very Unlimited con tutto pressoché illimitato e sempre a basso costo. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Very Mobile folle, arriva la nuova offerta Very Unlimited per chi sceglie le eSIM

A partire dal 17 al 20 maggio 2024, l’operatore virtuale Very Mobile renderà disponibile una super offerta mobile con tutto illimitato. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo alla nuova offerta di rete mobile denominata Very Unlimited. Si tratta di un’offerta di tipo operator attack, quindi è rivolta soltanto ai nuovi clienti che richiederanno la portabilità del proprio numero dai seguenti operatori telefonici:

Iliad, Fastweb, 1Mobile, CMLink, CoopVoce, Daily Telecom Mobile, Digi Mobil, Elimobile, Enegan, Feder Mobile, Green Telecomunicazioni, Intermatica, Lycamobile, Mundio Mobile, Noitel, NTmobile, NVmobile, Optima, Ovunque Mobile, Plink, Plintron, PosteMobile, Rabona Mobile, TDM, Telmekom, Tiscali, UnoMobile, Vianova e WithU.

Si tratta di un’offerta estremamente conveniente ed è rivolta a tutti i nuovi clienti dell’operatore che decideranno di attivare una nuova scheda eSIM di Very Mobile. Nello specifico, l’offerta Very Unlimited permette di avere ogni mese a disposizione giga illimitati di traffico dati per navigare con connettività 4G ad una velocità massima pari a 30 mbps sia in download sia in upload. Oltre a questo, l’offerta arriva ad includere ogni mese minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali ed SMS illimitati verso tutti i numeri. Tutto questo ad un costo di 10,99 euro al mese.

Insomma, anche questa volta l’operatore telefonico virtuale Very Mobile ha stupito gli utenti con una nuova proposta a basso costo e con tanto da offrire.