Amazfit ha annunciato l’avvio dell’attesissimo aggiornamento a Zepp OS 3.5 per il suo smartwatch AmazfitActive. Un dispositivo progettato per coloro che abbracciano uno stile di vita attivo e salutare. L’azienda ha sorpreso positivamente anticipando la distribuzione dell’aggiornamento in Francia, Spagna, Germania, Gran Bretagna e Italia. Ecco che si è parlato dell’introduzione di ZeppFlow. Un sistema basato sull’intelligenza artificiale generativa che rivoluziona l’esperienza utente consentendo il controllo dello smartwatch tramite comandi vocali naturali. Ora sarà infatti possibile interagire con i propri dispositivi senza la necessità di utilizzare frasi standardizzate o comandi specifici. Ciò grazie alla potenza dei modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) sfruttati dall’IA di ZeppFlow.

Novità Amazfit: l’ AI generativa rivoluziona l’interazione con gli smartwatch

La caratteristica più sorprendente di Zepp Flow di Amazfit è la sua capacità di comprendere e eseguire tantissimi tipi di richieste. Consentendo di interagire spontaneamente con il proprio dispositivo. Oltre al controllo tramite voce, tale strumento supporta diverse lingue. Tra cui inglese, francese, spagnolo, tedesco e italiano, garantendo un’esperienza personalizzata per individui di diverse nazionalità. Con questa innovativa funzione, gli utenti possono chiedere al loro Amazfit Active di modificare le impostazioni di sistema, controllare le notifiche, consultare le previsioni del tempo e persino trovare una ricetta per un pasto salutare. Tutto senza dover toccare lo schermo del dispositivo. Ciò rappresenta un passo avanti molto importante nell’evoluzione degli orologi smart. Rendendo l’interazione ancora più intuitiva e fluida per gli utilizzatori di tutto il mondo.

Ma non è tutto. L’aggiornamento a Zepp OS3.5 porta anche una serie di miglioramenti e nuove opzioni di utilizzo. Ora si avrà la possibilità di ricevere e inviare foto e altri contenuti multimediali tramite WhatsApp direttamente dal proprio smartwatch. In più, sono state aggiunte nuove modalità sportive come “Arrampicata” ed “Escursione”. Ampliando così le opzioni di monitoraggio dell’attività fisica offerte dal dispositivo. Con oltre 120 modalità sportive disponibili, l’Amazfit Active si conferma come un compagno ideale per gli amanti dello sport e del fitness. Grazie a queste innovazioni, il marchio continua a dimostrare il suo impegno nell’offrire esperienze tecnologiche sempre più all’avanguardia. Volte a migliorare in maniera significativa la vita quotidiana di chiunque decida di affidarsi a questo piccolo ed intelligente dispositivo da polso.