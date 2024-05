Il produttore tech Xiaomi continua a sfornare nuovi prodotti e tutti hanno delle caratteristiche piuttosto simili tra di loro. Uno degli ultimi arrivati è il nuovo Xiaomi Redmi Note 13R, un nuovo device di fascia medio-bassa che ricorda moltissimo il fratello presentato sul mercato ormai qualche tempo fa, ovvero lo Xiaomi Redmi Note 12R. Troviamo però questa volta un design ed un look leggermente rivisti. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Xiaomi annuncia il nuovo entry-level Xiaomi Redmi Note 13R

Nel corso delle ultime ore il produttore tech Xiaomi ha presentato in veste ufficiale un nuovo smartphone di fascia medio-bassa. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo al prossimo Xiaomi Redmi Note 13R. Quest’ultimo condivide come già detto numerose specifiche tecniche con il suo fratello Xiaomi Redmi Note 12R.

Cambia però leggermente il design, come ad esempio la forma del modulo fotografico. Il nuovo modello, in particolare, dispone di un sensore fotografico principale da 50 MP e due sensori rispettivamente da 2 MP. Sul fronte è poi presente una fotocamera per i selfie da 8 MP. Qui, nello specifico, troviamo un display con tecnologia IPS LCD con una diagonale da 6.79 pollici in risoluzione FullHD+ e con una frequenza di aggiornamento pari a 120Hz.

Dal punto di vista prestazionale, invece, il produttore tech si è affidato ad un soc di casa Qualcomm. Si tratta in particolare del soc Snapdragon 4 Gen 2 con in accoppiata diversi tagli di memoria comprendenti fino a 12 GB di RAM e fino a 512 GB di storage interno. Tra le altre caratteristiche tecniche, troviamo poi una batteria con una capienza di 5030 mah e con supporto alla ricarica rapida da 33W.

Prezzi e disponibilità

Per il momento il nuovo Xiaomi Redmi Note 13R sarà disponibile all’acquisto per il mercato cinese nelle colorazioni Blue, Silver e Black ad un prezzo iniziale di circa 180 euro al cambio attuale. Vi informeremo se arriveranno notizie di un suo possibile arrivo in Italia.