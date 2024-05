Nel vasto e mutevole mondo della tecnologia moderna, la ricerca di una connessione senza fili, sempre più rapida e affidabile ha assunto un ruolo di primaria importanza. Dietro il semplice acronimo “WiFi” si nasconde una storia di continua evoluzione e innovazione.

Ad oggi, l’evoluzione degli standard di una buona connettività ha visto il passaggio attraverso diverse generazioni. Ognuna caratterizzata da un insieme unico di miglioramenti e innovazioni. L’avvento di WiFi5 (802.11ac) ha segnato un punto di svolta. Soprattutto attraverso l’introduzione del concetto di beamforming. Una tecnologia che permette ai router di indirizzare il segnale WiFi direttamente verso i dispositivi connessi. Migliorando così la stabilità e la velocità della rete. Ciò ha rappresentato un importante salto in avanti rispetto al livello precedente. In quanto ha permesso alle persone di godere di una linea internet molto più affidabile e reattiva.

Il progresso degli standard WiFi nel tempo

L’ evoluzione però non si è fermata qui. Con l’avvento di WiFi 6 (802.11ax), si è aperta una nuova era nella connettività wireless. Una delle caratteristiche più rilevanti di questo standard è l’introduzione della tripla banda. Quest’ultima infatti consente ai dispositivi di accedere non solo alle frequenze tradizionali a 2.4GHz e 5GHz. Ma anche a una nuova banda a 6GHz. Ciò ha permesso una grande riduzione della congestione delle reti. Garantendo prestazioni ancora più elevate e una maggiore capacità di gestire una varietà di dispositivi connessi contemporaneamente.

Ma non è tutto. Con l’arrivo di WiFi 7, il futuro della connettività senza fili si annuncia ancora più entusiasmante. Sono state infatti introdotte una serie di nuove tecnologie, tra cui il Multi-Link Operation (MLO). Il quale consente ai dispositivi di utilizzare in modo flessibile tutte e tre le frequenze disponibili. Adattandosi in modo dinamico alle esigenze della rete e garantendo un’esperienza di connessione ottimale in ogni situazione. In più, WiFi7 promette anche una velocità di picco ancora più elevate oltre che una maggiore affidabilità. Tutto ciò apre la strada ad una nuova era di connessione senza fili.