Elon Musk ha fondato la società Tesla. Oggi tutti noi la conosciamo come l’azienda produttrice delle macchine elettriche più belle al mondo. Infatti si sta investendo molto sulle auto elettriche proprio per ridurre l’inquinamento e Tesla sta cercando di contribuire a questo. Però come ogni azienda che si rispetti ha la sua macchina di punta ovvero il Tesla Cybertruck. Questo modello di auto è in vendita dallo scorso 30 novembre del 2023 negli Stati Uniti e abbiamo visto moltissime versioni di quest’auto però oggi vi andremo a mostrare una versione particolare del Cybertruck, infatti è bronzato con cerchi da 30 pollici.

Tesla Cybertruck Rose Gold, ecco l’auto che non ci aspettavamo proprio da Tesla

Oggi ci sono già i primi acquirenti per questo pick-up di Tesla. Quest’ultimi sembra che vogliano dare sfogo a tutta la loro creatività modificando il mezzo a loro piacimento. Infatti un acquirente del pick-up di Tesla lo ha personalizzato facendolo un Cybertruck arrugginito proprio per dare l’idea che sia uscito dal mondo di The Last of Us. Però andremo oggi a parlare di un’unità rifinita in Rose Gold dove gli sono stati cambiati anche i cerchi stock. Normalmente il Tesla Cybertruck ha come modello basilare di cerchi, quelli da 20″ di grandezza. Comunque un’acquirente ha voluto modificare la sua vettura mettendo dei cerchi molto più grandi rispetto ai cerchi di serie. Ha montato infatti un set da 30″ di fattura forgiato in doppia rifinitura.

E’ stato comunque applicato un wrap sulla carrozzeria in acciaio inossidabile del Cybertruck, con tanto di effetto specchio. Tra tutti i Cybertruck modificati si aggiudica un bel posto come pick-up stravagante, comunque prima è meglio vedere il “Cybertruck ologramma” di un altro utente. Comunque siccome in Italia ancora non è possibile acquistarlo, già il fatto di vederne uno nella sua forma classica, con la carrozzeria in acciaio inossidabile conferisce alla vettura maestosità e potenza.