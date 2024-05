L’operatore telefonico Fastweb propone spesso diverse offerte di rete mobile interessanti e convenienti. Una di queste è l’offerta mobile denominata Fastweb Mobile Light. Quest’ultima è stata inizialmente disponibile online, però ora risulta attivabile anche presso alcuni negozi fisici autorizzati Fastweb. Vediamo qui di seguito tutto ciò che questa offerta ha da offrire.

Fastweb Mobile Light, offerta extra conveniente ora anche nei negozi

In questi ultimi giorni gli utenti potranno attivare presso i negozi fisici autorizzati una super offerta di rete mobile dell’operatore telefonico Fastweb. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo all’offerta mobile denominata Fastweb Mobile Light. Quest’ultima ha un costo di soli 5,95 euro al mese ed include davvero tante cose.

In particolare, gli utenti potranno utilizzare ogni mese fino a 50 GB di traffico dati per navigare anche con le nuove reti di quinta generazione. Oltre a questo, gli utenti avranno anche a disposizione minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e 100 SMS verso tutti i numeri. Gli utenti avranno però a disposizione anche altre cose.

L’offerta in questione includerà anche minuti di chiamate verso alcune destinazioni straniere. Tra questi, sono compresi i seguenti paesi:

Andorra, Australia, Belgio, Brasile, Bulgaria, Cipro, Croazia, Estonia, Francia, Germania, Grecia, Hong Kong, Islanda, Israele, Lituania, Lussemburgo, Malta, Marocco, Martinica, Messico, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Perù, Polonia, Regno Unito, Repubblica di San Marino, Repubblica Slovacca, Spagna, Sud Africa, Svezia, Svizzera, Taiwan, Ungheria, Austria, Canada, Cina, Corea Del Sud, Danimarca, Guam, Hawaii, India, Irlanda, Norvegia, Portogallo, Portorico, Repubblica Ceca, Romania e USA

Si tratta dunque di un’offerta estremamente vantaggiosa e che permetterà agli utenti di avere a disposizione moltissime cose ad un costo mensile comunque contenuto e al di sotto dei 10 euro al mese. Ricordiamo comunque che l’operatore ha dalla sua parte anche tante altre offerte di rete mobile sul proprio sito.