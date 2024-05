Gruppo DR Automobiles: le nuove auto presentate al Dealer Day 2024

Il Dealer Day 2024 di Verona, è stato il palcoscenico perfetto dove il Gruppo DR Automobiles ha avuto la possibilità di presentare le sue nuove creazioni. Le auto, per quanto detto, arriveranno presto sul mercato con brand differenti quali Tiger, EVO, DR e Sportequipe. Tra le novità più attese dagli appassionati c’è proprio il debutto ufficiale ed atteso del marchio Tiger. Questo fa il suo ingresso nel mercato con ben tre modelli, di cui due SUV ed una monovolume.

Le nuove auto del Gruppo DR Automobiles

La nuova DR 3.0 Executive ha già effettuato la sua prima apparizione. Chi ha partecipato all’evento di Verona, o chi ne ha già viste le foto, non ha potuto non notare come le linee e gli interni siano stati rinnovati completamente in confronto alla versione precedente. Anche con il restyling, il motore resta un 1.5 a benzina aspirato da 116 CV, disponibile anche in versione GPL. Trattasi quindi di un modello a combustione classico, controcorrente rispetto alle auto proposte da molte altre aziende in questo periodo. Sono stati presentati anche la DR 6.0 1.6 TGDI, avente invece un motore turbo benzina da 185 CV e la DR 6.0 Hybrid Plug-in con un powertrain ibrido da 315 CV, la cui autonomia, per il lato elettrico è di 80 km.

Anche la Sportequipe 6 e Sportequipe 7 sono pronte per un restyling. Entrambi i modelli, con motore turbo benzina da 185 CV, presentano diversi miglioramenti sia a livello estetico che tecnologico. La Sportequipe 7 ha un nuovo tetto panoramico e la console centrale ora possiede una tecnologia più avanzata. Il marchio EVO ha poi presentato la nuova auto EVO 6, un SUV lungo 4,6 metri con un motore turbo benzina da 177 CV.

La gamma Tiger, invece, fa il suo debutto con i modelli Tiger Five, Tiger Six e Tiger Seven. Queste auto, come detto prima due SUV e una monovolume, sono hanno in comune un design accattivante ed un motore molto potente. La Tiger Five è il modello top tra le te e regala al guidatore un’esperienza premium con un display da 20,5 pollici. La Tiger Six e la Tiger Seven sono state create invece per le famiglie, dando loro una maggiore versatilità e abbastanza spazio per poter viaggiare con comodità.