La serie Realme 12 offre una gamma diversificata di dispositivi che promettono prestazioni di alto livello a prezzi accessibili. Dopo la recensione del Realme 12 Pro+ che abbiamo fatto circa due mesi fa, oggi l’azienda cinese ha presentato il Realme 12 e il realme 12+.

In questa recensione, ci concentreremo sul Realme 12, dopo aver avuto la possibilità di poterlo testare per oltre un mese prima della sua uscita sul mercato. Come al solito, se voleto approfondire l’argomento, vi invitiamo a guardare la review completa sul nostro canale YouTube.

Confezione:

All’interno della confezione del Realme 12, oltre al dispositivo stesso, troverete una serie di accessori utili. Questi includono una custodia protettiva trasparente per preservare l’integrità del telefono, manuali di istruzione per essere guidati attraverso le funzionalità del dispositivo e un caricatore da 45W con tecnologia SuperVOOC per una ricarica veloce ed efficiente.

Design e Materiali:

Il design del Realme 12 si ispira fortemente al modello top di gamma della serie, con un frame piatto e dimensioni simili che lo rendono comodo da tenere in mano. Tuttavia, sono presenti alcune differenze evidenti, come il rivestimento in plastica che conferisce al dispositivo un aspetto meno premium rispetto al 12 Pro Plus.

La certificazione IP54 offre una protezione affidabile contro schizzi d’acqua e polvere, mentre la presenza del jack da 3.5 mm è un vantaggio per gli utenti che preferiscono le cuffie cablate.

Inoltre, qui il frame è completamente piatto e squadrato, rispetto a quello curvo del 12 pro+.

Comparto Multimediale (Display e Audio):

Il Realme 12 vanta un display da 6.7 pollici con risoluzione Full-HD Plus e refresh rate da 120 Hz, che garantisce un’esperienza visiva fluida e coinvolgente per la visualizzazione di contenuti multimediali e la navigazione sul web.

Anche l’audio, sebbene manchi di bassi corposi, offre una riproduzione chiara e nitida per un’esperienza sonora soddisfacente, grazie a un sistema stereo che non è niente male per questa fascia di prezzo.

Specifiche Tecniche, Prestazioni e Autonomia:

Il Realme 12 è alimentato dal processore MediaTek Dimensity 6100 Plus, che offre prestazioni affidabili per un utilizzo quotidiano senza intoppi.

Il Realme 12 lo potete acquistare con un unico taglio con 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna. In questo modo non dovete impazzire a scegliere il taglio più adatto a voi. Inoltre, la memoria RAM si può espandere ulteriormente di 8GB in maniera virtuale e lo storage interno può essere aumentato fino a 2TB tramite microSD.

La batteria da 5000 mAh assicura un’autonomia eccezionale, permettendo agli utenti di coprire tranquillamente due giorni di utilizzo anche con un utilizzo intenso. Inoltre, la ricarica veloce da 45 W consente di ripristinare rapidamente l’energia del dispositivo, garantendo una maggiore produttività.

Comparto Fotografico:

La configurazione della fotocamera principale da 108 megapixel offre la possibilità di catturare dettagli nitidi e colori vividi nelle immagini diurne.

Tuttavia, la presenza di una camera secondaria da 2 megapixel potrebbe essere considerata superflua, mentre la disparità di qualità tra le due camere può essere evidente in condizioni di scarsa luminosità. Le immagini notturne possono risultare meno dettagliate e leggermente sature, ma nel complesso il Realme 12 offre una gamma di opzioni fotografiche interessanti per questo prezzo.

Invece la fotocamera frontale è da 8 megapixel e soprattutto di giorno riesce a regalarvi selfie molto soddisfacenti per questa fascia di prezzo.

Software:

Il Realme 12 esegue Android 14 con la Skin Realme UI 5.0, offrendo un’esperienza software fluida e ben ottimizzata per il dispositivo. La navigazione è rapida e intuitiva, con una vasta gamma di funzionalità e personalizzazioni disponibili per gli utenti.

Questo software offre una serie di funzionalità avanzate progettate per migliorare l’esperienza complessiva. Tra queste, spiccano il File Dock e il Phonelink:

Il File Dock fornisce un’ampia raccolta di informazioni complete e contenuti globali di testi e grafici su gran parte dei sistemi. Consente il trasferimento tra applicazioni, consentendo di trascinare dentro e fuori tipi di file e contenuti tra applicazioni utilizzando finestre ridimensionabili e schermate divise;

fornisce un’ampia raccolta di informazioni complete e contenuti globali di testi e grafici su gran parte dei sistemi. Consente il trasferimento tra applicazioni, consentendo di trascinare dentro e fuori tipi di file e contenuti tra applicazioni utilizzando finestre ridimensionabili e schermate divise; Il Phonelink, invece, porta le funzionalità del telefono dell’utente sul PC, consentendo un’integrazione fluida con le capacità di Microsoft LTW (Link to Windows). Con un’entrata di connessione in un solo clic, il collegamento tra i due dispositivi non richiede download o applicazioni aggiuntive.

Conclusioni e Prezzi:

In conclusione, il Realme 12 si distingue per il suo eccellente rapporto qualità-prezzo, offrendo prestazioni solide e funzionalità discrete a un prezzo accessibile. Disponibile a 279.99 euro, il dispositivo rappresenta una scelta interessante per coloro che cercano un’esperienza multimediale e fotografica soddisfacente senza spendere una fortuna.

Nonostante alcune limitazioni, come la disparità di qualità tra le fotocamere, il Realme 12 si conferma come una scelta solida e conveniente nella sua fascia di prezzo. Se sei curioso, leggi anche la nostra recensione sul Realme 12 Pro+, per capirne meglio le differenze.