BMW: entro la fine del 2024 presenterà 14 nuove auto

Ogni singolo anno è differente per le case automobilistiche. Ci sono sempre nuove sfide da affrontare, tecnologie da integrare ed opportunità da cogliere. Con un mercato che evolve in modo così rapido le società devono per forza di cosa rispondere con proposte innovative, diversificate e sempre più accattivanti. La BMW, ad esempio, solo per il 2024 ha in programma di presentare 14 nuovi modelli prima che l’anno giunga al termine.

La BMW ha sempre dimostrato una certa audacia e uno spirito avventuriero verso l’avanguardia. Proprio per questo forse ha così tante novità interessanti in arrivo per gli appassionati. Il brand ha determinato una roadmap di “pubblicazione” ben precisa e serrata per i prossimi sei mesi, senza abbandonare le motorizzazioni termiche. La società è riuscita a trovare l’equilibrio perfetto tra tradizione ed innovazione, strategia che potrebbe dimostrarsi vincente.

I piani per il prossimo futuro della BMW

Il CEO Oliver Zipse ci ha onorato svelando alcuni dettagli sui progetti futuri dell’azienda. Zipse ha presentato la Neue Klasse, trattasi della nuova generazione di veicoli che segnerà l’avvenire ecologico di BMW. Tale generazione sarà caratterizzata da tecnologie all’avanguardia e da una significativa riduzione delle emissioni. Il CEO stesso è stato colui che ha dichiarato i prossimi 14 nuovi modelli e i restyling di quest’anno.

Tra i modelli menzionati da Zipse spiccano alcuni specifici. Sicuramente l’orecchio cade sulla X3, che sarà presentata a breve e sulla prossima generazione della Serie 1. Purtroppo per quanto riguarda gli altri modelli c’è ancora un certo mistero. Secondo alcune fonti la BMW presenterà versioni potenziate e nettamente migliorate della M5 Sedan e della M5 Touring. Potrebbe anche lanciare la Serie 2 Gran Coupé, auto elegante e sportiva, che conquisterà sicuramente molti clienti. Modifiche anche per la G80 e per la G81.

La strategia di BMW per il 2024 sembra dunque piuttosto chiara. Il brand punta ad innovare continuamente pur mantenendo un legame con la tradizione. La combinazione di nuovi modelli elettrici e termici, insieme a tecnologie avanzate come la ricarica rapida, mostra la forza della società che lotta per restare tra i leader del settore.