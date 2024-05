Lo smartwatch Amazfit Active sta ricevendo un nuovo ed importantissimo aggiornamento in Italia e in altri paesi europei. Il nuovo udpdate porta il sistema operativo proprietario Zepp OS alla versione 3.5 con tante feature molto interessanti.

Gli utenti potranno utilizzare l’Intelligenza Artificiale generativa chiamata Zepp Flow per gestire attraverso la voce il proprio smartwatch. L’esperienza utente sarà completamente rivoluzionata, rendendo superato utilizzare i comandi touch per eseguire le varie azioni.

Ponendo una semplice domanda verso Amazfit Active, lo smartwatch rispondere direttamente con la risposta più adeguata. Che si tratti di modificare le impostazioni del sistema, monitorare gli allenamenti o ottenere informazioni sul meteo, sarà possibile eseguire ogni funzione in maniera veloce e semplice.

Amazfit Active sta ricevendo l’aggiornamento a Zepp OS 3.5, il nuovo sistema operativo introduce l’assistente Zepp Flow basato sull’IA

Al fine di fornire sempre risposte coerenti, l’Intelligenza Artificiale generativa utilizzata da Amazfit si basa sulla tecnologia dei Large Language Models (LLM). In questo modo, gli utenti di Amazfit Active possono rivolgersi in maniera naturale nel porre la richiesta senza ricorrere a formule specifiche o elaborate.

L’IA interpreterà la richiesta e Zepp Flow eseguirà il comando senza indugio. Gli sviluppatori hanno lavorato per rendere questa tecnologia disponibile il prima possibile sui proprio device. Inizialmente prevista per giugno, Zepp OS 3.5 è già in distribuzione per gli Amazfit Active.

Tra le novità introdotte con la nuova versione dell’OS spicca anche la possibilità di ricevere foto via WhatsApp. Non mancano nuovi sport che è possibile monitorare tra cui la corsa su pista, l’arrampicata e le escursioni per un totale che supera abbondantemente le 120 attività.

Sarà anche possibile creare piani personalizzati per gli utenti che vogliono allenarsi con Zepp Coach per correre 3 KM, 5 KM e 10 KM. Lo smartwatch registrerà le performance e offrirà consigli su come migliorare dopo aver completato l’esercizio.

Ricordiamo che Amazfit Active è caratterizzato da un display AMOLED da 1.75 pollici e risoluzione HD. La batteria può durare fino a 30 giorni a seconda dell’utilizzo e offre la possibilità di monitorare costantemente la frequenza cardiaca, il livello di stress, la qualità del sonno e il livello di saturazione del sangue.