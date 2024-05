Seat Leon 2024: importanti cambiamenti tra cui un nuovo motore

La SEAT annuncia l’arrivo di diversi aggiornamenti per il suo modello Leon. L’auto verrà rinnovata sia nella versione standard che in quella Sportstourer. Attraverso tali aggiornamenti, la Leon diverrà ancor più tecnologica e riceverà un cambio importante a livello di motorizzazione. Se vi aspettavate anche modifiche a livello estetico resterete delusi: il design sarà ancora quello di sempre.

L’interno della nuova SEAT Leon è stato migliorato tramite l’aggiunta di diverse innovazioni tecnologiche. La strumentazione digitale adesso comprende un incredibile schermo da 10,25 pollici, mentre il sistema di infotainment centrale è caratterizzato da un display touch da 10,4 pollici. Quest’ultimo in precedenza era più piccolo e leggermente meno leggibile. Per coloro che desiderano uno schermo ancora più grande, è disponibile l’optional con un display da 12,9 pollici.

Rinnovamenti e aggiunte alla Seat Leon

Una delle novità dell’interno dell’abitacolo è data dalla presenza del pad per la ricarica wireless da 15 W per smartphone, che ormai troviamo in diversi modelli e che dona un’incredibile comodità. SEAT ha inoltre introdotto nuovi fari aventi una tecnologia Matrix LED come optional così da aumentando ulteriormente la sicurezza su strada quando si viaggia al buio.

Altro aggiornamento prima eccennato riguarda i diversi motori disponibili per la SEAT Leon 2024. La nuova linea comprende motorizzazioni a 4 cilindri TSI (benzina), eTSI (Mild Hybrid), TDI (diesel) ed eHybrid (ibrido plug-in), con sette diverse opzioni di potenza che vanno da 115 CV ai 204 CV. Una scelta molto “inclusiva”.

Alla base della gamma troviamo il 1.5 TSI da 115 CV (85 kW) con una coppia di 220 Nm. Esso possiede con un cambio manuale a 6 rapporti. Questo modello presenta anche la tecnologia Mild Hybrid nelle versioni da 115 CV e 150 CV, entrambe affiancate alla trasmissione DSG a 7 marce. La novità più interessante in assoluto per la SEAT Leon è probabilmente la nuova motorizzazione ibrida plug-in da 204 CV e 350 Nm di coppia. In tale powertrain si ha una combinazione di un motore 1.5 TSI da 150 CV con un motore elettrico da 115 CV. Esso è alimentato da batterie con una capacità di 19,7 kWh. La SEAT in modalità elettrica può percorrere fino a 100 km. La batteria del modello eHybrid può essere ricaricata in corrente alternata fino a 11 kW e se si usa una colonnina Fast in corrente continua fino a 50 kW.