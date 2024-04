Sulla piattaforma di benchmark Geekbench è apparso un misterioso telefono realizzato da Samsung. Il numero di modello è il SM-C5560 e considerando la combinazione alfanumerica il device dovrebbe chiamarsi Galaxy C55 5G.

Con questo device, Samsung potrebbe dare nuova vita alla serie Galaxy C, ampliando ulteriormente l’offerta per i propri consumatori. L’azienda coreana è attualmente impegnata nello sviluppo e nei test sul device come conferma il database di Geekbench.

Sulla piattaforma di benchmark, i tecnici coreano hanno eseguito alcuni test registrando i risultati ottenuti. Grazie a queste prove, possiamo scoprire molti dettagli sulla scheda tecnica del Galaxy C55 5G.

Samsung è al lavoro per sviluppare il Galaxy C55 5G, un device affidabile pensato per la fascia media del mercato

Lo smartphone sarà caratterizzato dalla presenza del SoC Qualcomm Snapdragon 1 Gen 1, un chipset con frequenza massima di clock a 2.4Ghz. La GPU integrata nel System-on-Chip sarà la Adreno 644 e il sistema potrà contare su 8GB di memoria RAM. Considerando questi aspetti principali, il device ha totalizzato 1.026 punti nel test in single-core e 2.384 nei test in multi-core.

Passando alle altre specifiche tecniche, il dispositivo realizzato da Samsung sarà dotato di uno display OLED da 6,67 pollici. La risoluzione del pannello sarà FHD+, pari a 1080 x 2400 pixel, con una densità di pixel in grado di raggiungere i 450 ppi.

Il comparto fotografico sarà composto da tre ottiche di cui la principale sarà da 50MP. Purtroppo, non sono note gli altri sensori di supporto ma ci aspettiamo la presenza di una lente ultrawide e una dedicata allo zoom.

La batteria da 5.000mAh supporterà la ricarica rapida a 25W per garantire un’ampia autonomia e una velocità di ricarica interessante. Il sistema sarà basato su Android 14 con l’interfaccia proprietaria One UI 6.0 o la più recente versione 6.1.

Al momento non è chiaro se il device sarà commercializzato in tutto il mondo o se sarà lanciato solo in alcuni mercati selezionati. Non resta che attendere maggiori dettagli che certamente non tarderanno ad arrivare.