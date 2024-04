Madrid, 29.04.2024 – Nuova CUPRA Formentor arriva per consolidare il successo della prima versione. Grazie alle oltre 120.000 unità consegnate in tutto il mondo (+23% rispetto al 2022), CUPRA Formentor, lo scorso anno, ha conquistato la cima delle classifiche: è il modello più venduto dell’azienda e il SUV coupé più venduto in Europa. Ottimi risultati per il primo modello progettato e sviluppato in modo esclusivo dal marchio.

Ora arriva la nuova CUPRA Formentor per rafforzare la posizione del marchio e portarla ancora più avanti.

“I risultati da record di CUPRA si basano sul successo del SUV coupé Formentor, un veicolo che ha contribuito a portare il marchio a nuovi livelli”, ha dichiarato Wayne Griffiths, CEO di CUPRA. “La nuova CUPRA Formentor è pura ossessione per il design. Qualcosa che rende CUPRA unico e diverso. Il design provocatorio delle nostre auto ha reso CUPRA un successo e la nuova Formentor ne è la massima espressione”.

Caratteristiche chiave

La nuova CUPRA Formentor abbraccia il nuovo DNA del design esterno di CUPRA con il frontale shark nose , il logo CUPRA integrato nel cofano , i fari matrix a LED con firma luminosa triangolare e il logo CUPRA integrato e illuminato al posteriore.

di CUPRA con il , il , i e il al posteriore. Gli interni offrono una sensazione di qualità superiore , con elementi di nuova concezione come la console centrale, i pannelli delle portiere, il cruscotto e i rivestimenti . I nuovi materiali, che arricchiscono l’abitacolo, sposano un approccio più sostenibile con sedili sportivi avvolgenti rivestiti in microfibra riciclata al 73% o in pelle ecologica.

, con come la . I che arricchiscono l’abitacolo, sposano un approccio con sedili sportivi avvolgenti rivestiti in o in La digitalizzazione è al centro dell’attenzione del conducente. Una nuova e migliorata HMI è stata implementata nel cockpit digitale e nel sistema d’infotainment dallo schermo più grande, ora da 12,9’’ , con cursore retroilluminato.

e è stata implementata nel cockpit digitale e nel , con cursore retroilluminato. Il nuovo sistema audio hi-fi a 12 altoparlanti sviluppato in collaborazione con gli esperti audio di Sennheiser Mobility . Il sistema offre il suono puro e inconfondibile di Sennheiser, apprezzato dai creativi musicali e dagli artisti di tutto il mondo.

sviluppato in collaborazione con gli esperti audio di . Il sistema offre il suono puro e inconfondibile di Sennheiser, apprezzato dai creativi musicali e dagli artisti di tutto il mondo. La nuova CUPRA Formentor sarà disponibile con una nuova generazione di motori ibridi plug-in (e-HYBRID) che erogano fino a 272 CV (200 kW) , con oltre 100 km di autonomia completamente elettrica e ora compatibili con la ricarica rapida in corrente continua fino a 50 kW.

che erogano fino a , con e ora compatibili con la ricarica La nuova CUPRA Formentor sarà disponibile anche con un nuovo motore a benzina (TSI), che eroga 333 CV (245 kW) con tecnologia torque splitter .

(TSI), che eroga con . Un’accentuazione più sportiva dell’assetto del telaio e del motore garantisce una dinamica di guida del veicolo senza pari.

Progettata, sviluppata e prodotta a Barcellona, presso la sede centrale del marchio a Martorell, la nuova CUPRA Formentor sarà lanciata nel terzo trimestre del 2024.

Design esterno

La nuova CUPRA Formentor si basa sulle proporzioni e sui dettagli di design che hanno reso il SUV coupé un enorme successo. L’estetica e il pacchetto complessivo del veicolo, che gli hanno permesso di vincere il Red Dot Award for Product Design 2021, sono stati accentuati e amplificati, offrendo un’immagine emozionante, sorprendente e sportiva.

La nuova CUPRA Formentor introduce il nuovo DNA del linguaggio di design CUPRA, con il frontale shark nose e i fari matrix a LED con firma luminosa triangolare. Il frontale della nuova CUPRA Formentor è forte e determinato, con il logo CUPRA integrato direttamente sul cofano, sopra la grande griglia anteriore, e contrassegnato dai fari anteriori matrix a LED, disponibili come optional, che incorporano il design distintivo: tre triangoli illuminati incorniciati all’interno di un altro triangolo.

Il design del frontale aggiunge forza espressiva e un senso di ampiezza, mentre le sottili prese d’aria sotto lo shark nose aggiungono tecnicità e raffinatezza. La griglia è aperta per offrire sia la forma che la funzione, una necessità in un’auto ad alte prestazioni.

Sul design laterale spiccano le proporzioni atletiche e il carattere della nuova CUPRA Formentor. Il suo aspetto dinamico e ben bilanciato poggia su cerchi di dimensioni proporzionate: sarà disponibile una gamma di otto diversi cerchi in lega tra i 18 e i 19’’.

Le nervature laterali aggiungono una sensazione di movimento mentre le sezioni profonde sagomate della carrozzeria contribuiscono alla scultura sensuale della nuova CUPRA Formentor. La maggiore sportività del SUV coupé ad alte prestazioni è ulteriormente esaltata dalle modanature laterali e dal loro contrasto con la gamma di colori disponibili.

Nella parte posteriore della nuova CUPRA Formentor, i fari posteriori coast-to-coast integrano il logo illuminato al centro, mentre il portellone posteriore a forma di V accentua ulteriormente il logo, contribuendo a distinguere l’aspetto del veicolo da qualsiasi angolazione lo si osservi.

Il design dell’illuminazione CUPRA continua con i gruppi ottici posteriori a LED costituiti da tre elementi triangolari che si ispirano al marchio. La forma a C del frontale si ritrova anche nella parte posteriore, incorniciando i catarifrangenti, dando l’impressione di larghezza e un senso di stabilità. Infine, il diffusore aerodinamico nella parte inferiore esalta il carattere della nuova CUPRA Formentor.

I clienti possono scegliere tra otto diversi colori, tra cui i nuovi ed esclusivi colori opachi: Century Bronze Matt e Enceladus Grey Matt. La palette di colori si completa con Fiord Blue, Midnight Black, Glacial White, Magnetic Tech, Graphene Grey e Magnetic Tech Matt.

Design interno

L’emozione pura del design esterno della nuova CUPRA Formentor si riflette all’interno, con un abitacolo che combina sportività e sostenibilità con una serie di tecnologie digitali e scelte di materiali.

La nuova CUPRA Formentor accoglie il guidatore e il passeggero con una cerimonia di benvenuto, proiettando il logo CUPRA a terra e illuminando il battitacco delle portiere anteriori. Una volta all’interno, il senso del cambiamento diventa più chiaro con una serie di nuovi materiali e approcci al design dell’abitacolo.

La familiarità del volante racing CUPRA con pulsante di avviamento e di selezione della modalità di guida – di serie per le versioni DSG – per massimizzare il controllo e la facilità d’uso, il comfort e la stabilità dei sedili sportivi o avvolgenti, l’architettura digitale e le scelte dei materiali completamente rinnovate indirizzano il pensiero verso una vettura di livello superiore, rafforzando la credibilità delle sue prestazioni.

Il design parametrico 3D delle superfici della plancia le rende piacevoli al tatto e alla vista. La console centrale è stata riprogettata con una maggiore precisione in ogni dettaglio e materiali migliorati per aumentare la qualità degli interni. Le finiture in color rame, presenti in tutto l’abitacolo, comprese le bocchette dell’aria, aggiungono stile.

Una gamma di alternative per i sedili non solo offre al guidatore e agli occupanti maggiore comfort e sicurezza, ma integra anche un approccio più sostenibile alle scelte dei materiali. I sedili sportivi utilizzano rivestimenti in tessuto, mentre i sedili avvolgenti possono essere rivestiti in microfibra riciclata al 73% – con perforazione laser progressiva – o in pelle ecologica e rispettosa dell’ambiente. Così CUPRA prosegue nel suo impegno a rendere il marchio – e l’industria automobilistica – una proposta più sostenibile per i clienti. Infine, per CUPRA Formentor VZ saranno disponibili i sedili CUP Bucket che combinano il tessuto centrale ultra tecnico con la microfibra riciclata e i materiali tattili, offrendo una seduta più bassa che risulta più ergonomica e sportiva. Se equipaggiata con i sedili CUP Bucket, gli elementi decorativi interni, come il volante racing, la console centrale e le bocchette dell’aria, sono disponibili in colore dark chrome.

La digitalizzazione è al centro dell’attenzione del conducente. L’HMI è stata ridisegnata e migliorata all’insegna della semplicità, della personalizzazione e del design all’avanguardia sia nel cockpit digitale dietro il volante, che nel sistema di infotainment più grande da 12,9’’, con cursore retroilluminato.

L’App Bar del sistema di infotainment è stata migliorata grazie all’introduzione di widget e di un’apposita barra per il clima rendendo l’interfaccia di più facile utilizzo per l’utente. Il climatizzatore è ora perfettamente integrato nello schermo dell’unità principale, rendendo accessibili tutte le funzioni e gli assistenti del veicolo con un solo clic, unendo le interazioni digitali e fisiche.

Sistema audio hi-fi ad alta fedeltà con Sennheiser

Nuova CUPRA Formentor integra un nuovo sistema audio opzionale ad alta fedeltà con 12 altoparlanti, sviluppato in collaborazione con gli esperti audio di Sennheiser Mobility. Il sistema ad alta potenza da 390 watt immerge il guidatore e i passeggeri in un’esperienza sonora unica. Si tratta di una tecnologia audio che incorpora il software AMBEO Concerto di Sennheiser, in grado di distillare i componenti fondamentali della musica, compresi i diversi strumenti e le informazioni sulle dimensioni dell’abitacolo, ridistribuendoli in tutta l’auto. Questo software offre il puro suono caratteristico di Sennheiser, creato sulla base della lunga storia del marchio, che fornisce ad artisti e professionisti della musica soluzioni audio di fiducia.

Propulsori

La nuova CUPRA Formentor è stata progettata per unire le prestazioni di una gamma di propulsori a combustione ed elettrificati.

Sarà disponibile con un’ampia gamma di soluzioni, tra cui quattro diverse tecnologie: TSI (benzina), Hybrid (mild hybrid), TDI (diesel) e una nuova generazione di motori

e-HYBRID (ibrido plug-in). In totale, sono disponibili otto diverse opzioni di propulsione spaziando da 150 a 333 CV.

TSI (benzina)

Il punto di partenza della nuova CUPRA Formentor è l’unità a benzina TSI da 1.5 litri che eroga 150 CV (110 kW), abbinata a un cambio manuale a 6 rapporti.

Il primo 2.0 TSI della gamma aumenta le sue prestazioni con una potenza di 204 CV (150 kW), abbinato a un cambio a doppia frizione DSG a 7 rapporti e alla trazione integrale (4Drive).

Al vertice della gamma della nuova CUPRA Formentor ci sono le varianti VZ, l’acronimo di Veloz in spagnolo, che significa veloce o rapido; un modo semplice per descrivere le versioni più potenti del SUV coupé.

La nuova CUPRA Formentor VZ sarà disponibile in due motorizzazioni alimentate a benzina. La prima eroga 265 CV (195 kW), abbinata a un cambio DSG a 7 marce e alla trazione anteriore.

La seconda eroga 333 CV (245 kW), anch’essa abbinata a un cambio DSG a 7 rapporti, introducendo una nuova modalità di guida calibrata per la pista dagli ingegneri CUPRA e dotata di tecnologia torque splitter.

Per questo motore è stata sviluppata un’esclusiva modalità CUPRA che comprende una calibrazione della pedaliera e del cambio ottimizzata per la pista, un’elevata risposta dinamica della coppia grazie al mantenimento dell’acceleratore aperto, un indicatore luminoso di cambio marcia e la taratura del motore sviluppata dal Centro Tecnico di Martorell.

Situato sull’asse posteriore, il sistema è dotato di due unità di controllo ciascuna delle quali aziona una frizione in grado di controllare la coppia motrice da trasmettere a ciascun lato dell’asse posteriore del veicolo. Ciò significa che, grazie all’intervento delle frizioni sopra citate, può distribuire la coppia, se necessario, in modo asimmetrico su ciascuna ruota dell’asse, conferendo a nuova CUPRA Formentor VZ una guida più dinamica.

Il telaio di nuova CUPRA Formentor VZ ha permesso di includere la modalità Drift, selezionabile nel Drive Profile, da utilizzare esclusivamente all’interno di circuiti chiusi. In questa modalità, l’ESC è in modalità sportiva e, grazie alla tecnologia del torque splitter, il conducente potrà vivere un’esperienza di sovrasterzo controllato.

E quando è necessario il massimo controllo della frenata, CUPRA Formentor VZ offre prestazioni elevate grazie ai freni standard da 18’’; su richiesta, Formentor VZ può anche essere equipaggiata con freni con pinze a sei pistoni (375 mm x 36 mm).

Hybrid (mild hybrid)

CUPRA Formentor è ora disponibile anche con l’opzione mild hybrid (Hybrid). Questa versione consente al SUV coupé di offrire livelli di efficienza ancora maggiori. Il sistema, disponibile con il motore a benzina da 1.5 litri da 150 CV (110 kW), esclusivamente in combinazione con il cambio DSG, abbina al motore a combustione la tecnologia mild-hybrid a 48V, che non solo aggiunge l’efficienza dell’elettrificazione ma anche il comfort.

Il sistema utilizza un generatore-starter da 48V e una batteria agli ioni di litio da 48V, e l’aumento dell’efficienza è ottenuto, in parte, grazie al sistema che consente a CUPRA Formentor di procedere per inerzia con il motore spento, recuperando energia in frenata e supportando il motore con una certa assistenza elettrica. Il sistema è stato migliorato e ora l’auto si accende anche attraverso il sistema a 48V, rendendola ancora più fluida (rispetto al precedente sistema a 12V).

TDI (Diesel)

Anche il diesel fa parte della gamma di motorizzazioni della nuova CUPRA Formentor, una versione importante per alcuni mercati e clienti. Per soddisfare i requisiti richiesti, il 2.0 litri TDI 150 CV (110 kW) è abbinato a un cambio DSG a 7 rapporti.

e-HYBRID (plug-in hybrid)

Con la nuova generazione di propulsori ibridi plug-in, CUPRA dimostra ancora una volta che l’elettrificazione e le prestazioni sono un binomio perfetto.

La nuova CUPRA Formentor offre due opzioni di propulsione e-HYBRID di nuova generazione: 204 CV (150 kW) e 272 CV (200 kW). Entrambe sono dotate del nuovo motore 1.5 TSI, di un motore elettrico e di un pacco batterie più grande che ora offre 19,7 kWh (netti). Ciò consente alla nuova CUPRA Formentor di offrire un’autonomia completamente elettrica di oltre 100 km. La batteria può ora essere ricaricata rapidamente fino a 50 kW (carica in corrente continua) mentre si è in viaggio, oppure a casa utilizzando una wallbox da 11 kW (in precedenza 3,6 kW).

CUPRA Formentor VZ e-HYBRID (200kW/272CV) può essere equipaggiata con pinze Brembo a quattro pistoni, che si combinano con freni a disco forati più grandi rispetto alle opzioni standard (370x32mm), offrendo maggiori prestazioni di frenata.

Telaio

Le prestazioni del propulsore sono completate dal telaio della nuova CUPRA Formentor.

L’architettura MQB Evo del veicolo consente di integrare facilmente una serie di tecnologie per offrire un’esperienza di guida senza compromessi.

Gli elementi fondamentali includono le sospensioni anteriori MacPherson e l’assale multilink posteriore, che garantiscono comfort e una forte dinamica di guida. La regolazione precisa delle molle e degli ammortizzatori, nonché la perfetta distribuzione dei pesi, consentono al telaio di far fronte facilmente alle variazioni di carico.

Per i veicoli dotati del sistema di trazione integrale 4Drive, il sistema monitora costantemente numerose fonti, tra cui l’angolo di sterzata, la velocità delle ruote e l’imbardata del veicolo, per erogare la potenza alla ruota corretta esattamente quando è necessaria, aumentando la fiducia e favorendo la sicurezza. La coppia può essere controllata anche tra le ruote di entrambi i lati del veicolo grazie all’ausilio elettronico EDS che blocca la ruota che slitta rispetto al lato opposto, evitando così la perdita di coppia trasversale.

Il sistema è integrato nell’assale posteriore e si trova all’estremità dell’albero di trasmissione davanti al differenziale posteriore, migliorando la distribuzione dei pesi e riducendo l’inerzia e il tempo di reazione.

La tecnologia legata al sistema di trasmissione non si limita al controllo della potenza alle ruote. Il sistema shift-by-wire è stato progettato in modo che il selettore delle marce non sia più collegato meccanicamente al cambio, ma utilizzi segnali elettronici per indicare il cambio.

La nuova CUPRA Formentor è dotata di un servofreno elettrico che garantisce una risposta più rapida rispetto a un sistema convenzionale, la possibilità di recuperare l’energia frenante attraverso la funzione di blending (specifica per le versioni ibride plug-in di CUPRA Formentor) e una migliore sicurezza attiva. Il servofreno elettrico è stato specificamente adattato ai modelli CUPRA.

Se a questo si aggiunge la possibilità di sintonizzare il telaio grazie al sistema Dynamic Chassis Control (DCC) con diverse modalità, tra cui una modalità CUPRA o una modalità individuale – con il comando a scorrimento DCC, il guidatore può selezionare con precisione l’assetto desiderato – e la nuova CUPRA Formentor è un Suv coupé progettato per sorprendere grazie alle sue doti dinamiche.

La dinamica di guida della nuova CUPRA Formentor può essere modificate in base alle preferenze di chi ne è alla guida attraverso i diversi profili di guida: Comfort, Performance, CUPRA, Offroad (per le versioni a trazione integrale), Drift e Individual. Questi profili modificano il carattere del veicolo, dalla guida quotidiana alle prestazioni. La personalizzazione del setting di guida è ancora più semplice e intuitiva grazie al comando a scorrimento DCC, che consente di selezionare con precisione l’assetto desiderato (fino a 15 livelli), in modalità Individual.

Specifico per nuova CUPRA Formentor VZ è il sound actor. Si tratta di un sistema attivo che rafforza il suono naturale del motore (in base al profilo di guida selezionato), mostrando un’evoluzione basata su una nuova curva sonora, legata al suono naturale, così come a un concetto “Adrenaline” (volume proporzionale al carico e al numero di giri).

Nella modalità individuale è possibile selezionare il suono “Pure”, disattivando l’attuatore acustico, ma impostando allo stesso tempo le valvole di scarico al loro massimo volume, ottenendo un suono aggressivo ma 100% naturale.

Infotainment e connettività

La nuova CUPRA Formentor migliora l’esperienza degli interni con schermi ad alta risoluzione per fornire tutte le informazioni di cui il conducente e gli altri occupanti hanno bisogno, un sistema audio ad alta fedeltà di nuova generazione e l’accesso all’ecosistema CUPRA con l’App My CUPRA.

Dietro il volante CUPRA si trova il virtual cockpit. Grazie alla combinazione tra molteplici possibilità di configurazione e la chiarezza nella visualizzazione, è in grado di fornire al guidatore i dati più importanti a portata di sguardo, riducendo le distrazioni e favorendo una maggior concentrazione sulla guida.

Con così tante informazioni a disposizione, è importante che i sistemi siano intuitivi e l’infotainment centrale standard da 12,9’’, più grande e di serie, è stato progettato per mettere tutto a portata di mano. Con un nuovissimo sistema operativo, il display personalizzabile combina i vantaggi degli input touchscreen con una barra di scorrimento retroilluminata per regolare il clima interno e il volume. Grazie alla possibilità di includere widget configurabili, il sistema di infotainment può essere adattato alle esigenze individuali.

Il sistema Wireless Full Link è sempre presente e consente ai clienti di portare nell’abitacolo la loro vita digitale, che si tratti di mappe, musica o altre funzionalità compatibili con il settore automobilistico tramite Apple CarPlay e Android Auto. Il tutto accessibile in modo controllato, intuitivo e sicuro attraverso l’interfaccia uomo-macchina (HMI) della nuova CUPRA Formentor.

E quando i dispositivi mobili hanno bisogno di essere ricaricati, la nuova CUPRA Formentor offre funzionalità di ricarica rapida wireless fino a 15 W, con tecnologia refrigerata.

Con l’App My CUPRA i clienti hanno il controllo completo del proprio veicolo (con funzionalità aggiuntive disponibili per le versioni e-HYBRID della nuova CUPRA Formentor), potendo gestire la climatizzazione da remoto, la ricarica della batteria, la chiusura e lo sblocco a distanza, oltre a una serie di altre funzionalità.

La connettività non è solo una questione di comodità; la SIM integrata aggiunge anche una maggiore sicurezza, in quanto gli utenti beneficiano del servizio eCall. In caso d’incidente, il veicolo è in grado di contattare direttamente i servizi di emergenza in modo manuale o automatico. Nella peggiore delle ipotesi, il veicolo è in grado trasmettere dati importanti tra cui la posizione dell’auto, il tipo di motore e il numero di passeggeri, facilitando l’intervento dei soccorsi.

Sistemi avanzati di assistenza alla guida e sicurezza

La nuova CUPRA Formentor offre un’ampia gamma di funzioni di sicurezza e comfort per garantire la massima sicurezza in qualsiasi situazione. Una serie di tecnologie integrate per aiutare ma non interferire rendono il SUV coupé uno dei veicoli più sicuri e completi del segmento.

Tra i nuovi sistemi di sicurezza e comfort di CUPRA Formentor figurano il Predictive Adaptive Cruise Control (ACC), il Travel Assist, il Side and Exit Assist e l’Emergency Assist.

Il sistema Predictive ACC è in grado di posizionare il veicolo in base ai dati del percorso e del GPS forniti dal sistema di navigazione, consentendogli di correggere la velocità in base alla configurazione della strada da percorrere: curve, rotatorie, incroci, limiti di velocità e centri abitati. Inoltre, grazie all’input della telecamera frontale e al riconoscimento della segnaletica stradale, è in grado di regolare la velocità del veicolo al variare dei limiti.

La funzione Travel Assist utilizza le informazioni dell’ACC e del Lane Assist per mantenere attivamente il veicolo al centro della corsia e regolare la velocità in base al flusso del traffico.

La tecnologia Side and Exit Assist rileva ciò che gli occhi non possono vedere, compresi gli angoli ciechi, e aggiunge un avviso di uscita quando si parcheggia e si vuole lasciare il veicolo, emettendo un segnale acustico e visivo se qualcuno – o qualcosa – si sta avvicinando.

È disponibile anche l’Emergency Assist, che assicura che il conducente rimanga concentrato sulla guida e non si distragga con avvisi visivi e acustici. In mancanza di reazione da parte del conducente, il sistema può iniziare a frenare fino ad arrivare all’arresto completo della vettura, attivando le luci di segnalazione. A vettura ferma, la nuova CUPRA Formentor può contattare direttamente i servizi di emergenza utilizzando il sistema eCall.

La gamma di sistemi avanzati di assistenza alla guida si rafforza con l’integrazione di sette airbag, compreso un airbag anteriore centrale di serie. Il mix di tecnologie conferisce un incredibile livello di sicurezza senza interferire con l’esperienza di guida del conducente.