Il VoLTE di Iliad sta arrivando per tutti i suoi clienti

Ormai già ci potevamo aspettare che sarebbe uscito il nuovo VoLTE di Iliad, ed infatti è stato appena implementato per tutti. Ovviamente con questa nuova opzione si sta già avviando la distribuzione del VoLTE per i clienti consumer.

Questa idea è spuntata fuori solamente qualche settimana fa, grazie ad alcuni clienti Iliad Business che hanno trovato nel loro dispositivo la nuova icona del VoLTE. E proprio in questi giorni sono arrivate le conferme da parte dell’azienda per la possibilità di usufruire di questa funzione per tutti i clienti.

Arrivata quindi la conferma da parte di Iliad per l’utilizzo della funzionalità per tutti i clienti Italiani, inoltre l’azienda ha anche messo a disposizione la possibilità di consultare la pagina di supporto ufficiale per il VoLTE. Ma cosa c’è scritto di utile nella pagina?

Maggiore velocità di navigazione durante le chiamate. Avvio delle chiamate più rapido. Miglioramento della qualità delle chiamate, con voci più scandite ed isolate dai rumori ambientali.

Per chiunque se lo stesse chiedendo l’attivazione dell’app in questione non richiede di scaricare nulla, perché secondo quanto rilasciato dall’azienda, l’attivazione di VoLTE non richiede nessuna installazione manuale. Purtroppo però per quello riportato in precedenza vale per tutti i dispositivi tranne Redmi e POCO. Tutti i dettagli sono riportati sulla pagina ufficiale Iliad. Per chi possiede iPhone invece è diverso, perché dovrebbe essere necessario abilitare l’operazione all’interno delle impostazioni di iOS. Da ricordare però che il VoLTE è ormai già in uso da qualche anno da tutti i principali operatori telefonici italiani. Quindi Iliad si è appena aggiunta alla festa.

Se a qualcuno invece fosse sfuggito, Iliad ha appena pubblicato un’utile serie di FAQ per il corretto utilizzo della tecnologia VoLTE. Molto importante è anche il fatto di poter trovare le informazioni sui requisiti dell’attivazione, l’assenza dei costi aggiuntivi, le modalità di attivazione ecc…

Quindi se qualcuno fosse interessato a passare ad Iliad si può mettere in conto, in maniera positiva, anche a questa funzionalità.