Chiunque ha avuto almeno una volta nella vita la necessità di catturare e registrare informazioni per una qualche esigenza magari lavorativa o di studio. Si potrebbe pensare allo smartphone, che solitamente integra questa possibilità, ma se la lingua parlata non fosse la nostra? Se avessimo bisogno anche della versione scritta? La soluzione potrebbe essere il registratore intelligente iFLYTEK Smart Recorder, un device creato proprio per queste motivazioni. Grazie alla sua capacità di trascrizione in tempo reale, senza aver bisogno necessariamente di una connessione Internet di supporto, può essere uno degli accessori più utili esistenti per professionisti, studenti o chiunque altro abbia bisogno di appuntare e persino archiviare informazioni.

La sua tecnologia avanzata consente di registrare ogni parola in modo chiaro e perfettamente nitido, così da non perdere nessun dettaglio importante nel corso di un discorso e potervi accedere in seguito con comodità. C’è poi da considerare che si tratta di un registratore tascabile e che la portabilità, oltre alla fantastica facilità d’uso, lo rendono estremamente pratico. Basta estrarlo dalla tasca, premere un pulsante e iniziare a registrare. Non ci sarà bisogno di cercare un’applicazione nel menu, di aspettare che si carichi, un click e via. Questo device è in grado di trascrivere in più lingue, dall’inglese al giapponese, ma purtroppo non offre un’opzione che contenga l’italiano.

Premessa: perché acquistare un registratore e a cosa potrebbe servire

Acquistare un registratore vocale può essere molto utile in diverse situazioni. Nel caso in cui si partecipi ad una riunione aziendale o a una conferenza, anziché prendere appunti a mano e stancare le proprie dita cercando di stare al passo, si può semplicemente registrare l’intero evento e riascoltarlo in seguito per assicurarsi di non aver perso alcuna informazione importante.

Per gli studenti, un registratore può essere un vero salvavita durante le lunghe lezioni universitarie, quando si è troppo stanchi o lontani per ascoltare con chiarezza. Invece di dover spremere le proprie meningi o di cercare di scrivere dopo 6 ore di appunti, si può ascoltare il professore anche distrattamente, sapendo che ogni parola verrà catturata dal registratore.

Queste due non sono le sole occasioni in cui poter sfruttare un registratore vocale. Gli artisti possono catturare idee improvvisate, i musicisti possono registrare melodie o riff e gli scrittori hanno la possibilità annotare rapidamente pensieri o bozze di trama per storie avventurose future. Ci sono poi situazioni legali come per i giornalisti, ricercatori e intervistatori per documentare interviste e testimonianze con una precisione al millesimo di secondo.

Packaging e Design del prodotto

Il registratore iFLYTEK Smart Recorder si presenta con un packaging elegante e minimalista, che riflette perfettamente la sua natura tecnologicamente avanzata. Il design del dispositivo è studiato per essere ergonomico e maneggevole. Il materiale utilizzato ha una costruzione solida così da poterlo porre nello zaino, nelle tasche, senza preoccuparsi che si rompa. Il colore sobrio e professionale si adatta a qualsiasi situazione d’uso, mentre lo schermo touchscreen da 2 pollici dona una visualizzazione nitida delle opzioni.

L’unico tocco in più che può saltare all’occhio è il pulsante rosso al lato destro del dispositivo e il leggero color oro dei microfoni. I controlli sono posizionati per una facile navigazione, per poter accedere alle funzioni con immediatezza. Grazie alle sue dimensioni compatte di 107x46x15 mm, questo registratore è incredibilmente portatile, consentendo di trasportarlo ovunque con facilità.

Funzioni e modalità di registrazione

Una delle caratteristiche più straordinarie del registratore iFLYTEK Smart Recorder è la sua capacità di effettuare la trascrizione in tempo reale grazie al suo processore Octa-core e senza dover usufruire di una connessione Internet. Questa funzionalità particolare lo rende incredibilmente versatile. Tramite i suoi microfoni direzionali e omnidirezionali, è in grado di catturare registrazioni anche da lunga distanza di ben 10 m, per far sì che l’audio risulti comprensibile anche se si è molto lontani dalla voce della persona.

L’algoritmo intelligente di riduzione del rumore si occupa poi di assicurare che le voci registrate siano sempre limpide, anche in ambienti tanto rumorosi o così pieni di persone da recare fastidio. Tale caratteristica può dimostrarsi molto vantaggiosa durante gli eventi dove è essenziale appuntare ogni singola parola, non preoccupandosi di perdere qualcosa di essenziale.

L’aspetto forse migliore del registratore, però, è dato dalla sua capacità particolare di riscrivere l’audio raccolto in più lingue. Qui però c’è da tener in conto la sua pecca più grande e cioè che tra esse non è compreso l’italiano. L’uso è limitato a 5 lingue: Inglese, Russo, Giapponese, Cinese e Coreano.

Archiviazione e Memoria del registratore

Attraverso una memoria ROM di 32GB e RAM di 2GB, il registratore iFLYTEK mette a disposizione un ampio spazio di archiviazione sufficiente per circa 175 ore di registrazioni. Parliamo di un tempo abbastanza lungo tale da permettere registrazioni prolungate, con la piena certezza che il dispositivo sia comunque in grado di reggerne il peso tranquillamente.

Il registratore, inoltre, presenta la possibilità di archiviare un gran numero di file audio direttamente su di esso, così da permettere un accesso rapido alle informazioni quando necessario. Un difetto è che la memoria non è estensibile, il device infatti non possiede un’entrata per una scheda SD esterna.

Connettività USB

La connettività del registratore iFLYTEK Smart Recorder dona la possibilità di una trasmissione rapida e sicura su un computer tramite una chiavetta USB. Questa caratteristica semplifica e velocizza il processo di passaggio dei file, così che le registrazioni siano sempre reperibili quando necessario.

Basta collegare il registratore al pc senza doversi affidare a complesse procedure. Tale funzionalità è importante per chiunque voglia avere sul desktop i propri file organizzati con ordine in modo da non perdere i dettagli delle proprie registrazioni o per chi semplicemente voglia poterli condividere con amici e colleghi.

Autonomia del registratore

La straordinaria autonomia offerta dalla batteria da 2000mAh del registratore iFLYTEK Smart Recorder permette lunghe sessioni di registrazione senza la necessità di ricaricare frequentemente il dispositivo. Con una batteria così potente, gli utenti possono godere di una durata sufficiente per gestire anche le sessioni di registrazione più impegnative. Questo consente loro di concentrarsi esclusivamente sul contenuto e di non dover interromperne l’uso d’utilizzo per la ricarica.

La porta per quest’ultima e una semplice Type-C, così da poter utilizzare qualunque cavo a propria disposizione, come quello del proprio smartphone.

Software intuitivo e facile per l’uso

Il registratore iFLYTEK Smart Recorder è dotato di un software intuitivo che rende la sua configurazione e utilizzo estremamente semplici. La sua grafica consente di accedere facilmente a tutte le funzioni e modalità, non procurando alcuna difficoltà di gestione. Grazie al design senza fronzoli e organizzato, si può navigare con agilità tra le opzioni varie del registratore, scegliendo cosa personalizzare e modificando le funzioni in base alle preferenze.

Sia che si tratti di avviare una nuova registrazione, di riprodurre file audio catturati in precedenza o anche di configurare le impostazioni, il software del registratore iFLYTEK guida chi lo possiede nell’eseguire ogni azione, senza richiedere alcuna conoscenza tecnica particolare. La presenza di aggiornamenti inoltre promette che il registratore sia sempre al passo con le ultime funzionalità e con i miglioramenti implementati dagli sviluppatori.

Prezzo registratore sugli store

Considerando tutte le sue caratteristiche avanzate e la sua qualità, il prezzo del registratore iFLYTEK, solitamente presente sugli store come Aliexpress, è giustificato, seppur sia sopra la mesia. Vale la pena acquistarlo se si cercano le funzionalità descritte e magari se si ha a che fare con persone che comunicano in diverse lingue.

Pro e Contro

Pro

Il registratore iFLYTEK è un dispositivo che come abbiamo visto presenta una serie di vantaggi significativi. La sua capacità di trascrizione in tempo reale senza richiedere una connessione Internet lo rende utilizzabile in ogni frangente, adatto a una vasta gamma di situazioni. La riduzione intelligente del rumore promette che le registrazioni siano sempre comprensibili anche in caso di suoni che possano disturbare in sottofondo. La sua capacità di archiviazione e la possibilità di trasferire dati tramite una semplice connessione USB garantiscono che le informazioni raccolte siano sempre raggiungibili e facilmente gestibili. Ultimo appunto nel frangente delle positività è la batteria a lunga durata che lo va a rendere un accessorio pratico anche quando non si ha la possibilità di caricarlo.

Contro

C’è da considerare, nei lati negativi, che il costo del registratore potrebbe essere elevato per alcuni, specialmente per coloro che sono alla ricerca di dispositivi più economici. Ovviamente, nei contro è anche da aggiungere il supporto limitato per lingue. Questo potrebbe essere un fattore parecchio limitante per chi necessita di maggiori opzioni linguistiche. Anche una riduzione del peso potrebbe essere ben gradita, in modo da migliorare ulteriormente la portabilità, rendendolo ancora più comodo da trasportare e utilizzare mentre si è in movimento.

Conclusioni: perché acquistare proprio questo modello di registratore

Il registratore intelligente iFLYTEK Smart Recorder è una proposta valente per chiunque necessiti di un dispositivo per la registrazione delle proprie attività. La sua capacità di trascrizione in tempo reale, insieme alla funzione di riduzione del rumore intelligente e alla capacità di archiviazione, lo rendono immancabile per chi svolge attività in cui il suo impiego potrebbe essere utile.

Il iFLYTEK Smart Recorder è progettato per essere usabile facilmente e la gestione dei file ne è una dimostrazione. Non servono processi complicati, non c’è confusione tra le impostazioni, pochi click bastano per configurare il registratore esattamente come si vuole.