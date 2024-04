SwitchBot è un’azienda di cui vi abbiamo già ampiamente parlato in passato, capace di mettere sul mercato una lunga serie di dispositivi elettronici per la casa di alto livello, tutti in grado di comunicare tra loro per creare un ecosistema completo e funzionale, pronto per rendere smart la casa a basso prezzo. Recentemente ha fatto la propria comparsa sul mercato anche SwitchBot Lock Pro, una serratura smart di nuova generazione, compatibile con Matter, ed acquistabile dal consumatore in differenti varianti, più o meno complete di accessori. Vediamola meglio da vicino con la nostra recensione completa.

Contenuto della confezione e accessori

Nel momento in cui decidete di acquistarla, collegandovi al sito ufficiale, troverete varie possibilità di acquisto, e prezzi differenti. Si parte dalla sola Lock Pro, adatta per coloro che già dispongono di un buon ecosistema di base di Switchbot, sino ad arrivare ad una delle più complete, quella in nostro possesso, al cui interno si trova: Lock Pro (la serratura smart), l’Hub Mini (fondamentale per la connessione alla rete) ed il keypad touch (un tastierino fisico sul quale digitare il codice per l’ingresso). Nel caso in cui doveste acquistare la variante base, dovete sapere essere possibile aggiungere accessori e parti anche in un secondo momento, così da ‘vestire’ correttamente il prodotto, nel momento della bisogno, senza farlo in modo preventivo. Prima di parlare della serratura smart in sé, capiamo per quale motivo gli accessori potrebbero risultare fondamentali, o comunque in grado di estendere la versatilità del prodotto stesso.

L’Hub Mini è un elemento fondamentale per collegare direttamente la serratura smart alla rete internet, deve essere a sua volta collegato fisicamente ad una presa di corrente ed al router di casa. Accoppiandolo con SwitchBot Lock Pro, l’utente si ritrova a poter utilizzare gli assistenti vocali (come Amazon Alexa, Google Assistant o Siri), inviando comandi per l’apertura della porta con la voce, oppure tramite Apple Home e Apple Watch (è anche compatibile con SmartThings). Il plus è sicuramente rappresentato dalla piena compatibilità con Matter, uno standard facilmente integrabile ed utilizzabile praticamente da chiunque, perfetto per estendere al massimo la compatibilità dello stesso prodotto con la maggior parte dei servizi.

Il keypad touch è invece consigliato per gli utenti che non vogliono affidarsi esclusivamente allo smartphone per l’accesso alla serratura, ma vogliono impostare una password fisica (o un accesso con l’impronta digitale, data la presenza del sensore integrato), installando questo piccolo tastierino nella parte esterna dell’abitazione. Soluzione ideale, ad esempio, per tutti coloro che installano la SwitchBot Lock Pro in una casa vacanze affittata ad estranei, basterà impostare un codice per permettere loro di accedere senza problemi.

Installazione e Design

SwitchBot Lock Pro è composto da un unico grande pezzo, realizzato con materiali di qualità molto resistenti e robusti, per un utilizzo anche su lungo termine, di dimensioni pari a 120 x 59 x 83,9 millimetri. Il prodotto deve essere installato nella parte interna della porta, andando difatti a coprire fisicamente la serratura, dopo aver integrato al suo interno la chiave; per questo motivo sulla superficie non si trovano tasti fisici, se non una rotella per l’apertura (che funge anche da tasto fisico a pressione) e la chiusura manuale della serratura stessa.

Come sempre accade per dispositivi dello stesso tipo, l’installazione è tutt’altro che impegnativa, infatti è un’operazione alla portata di ogni singolo utente, non viene richiesto l’intervento di personale addetto, né sono richieste operazioni particolarmente complesse per l’attuazione. La prima cosa da verificare è la compatibilità con il prodotto, che in questo caso è stata ampliata notevolmente rispetto al passato, risultando utilizzabile con il cilindro sporgente classico europeo, o il pomello (ancora meglio se removibile, o sostituibile). Ad ogni modo, prima di acquistare, controllate a questo link se potete installare SwitchBot Lock Pro sulla vostra serratura fisica.

Chiarito il primo concetto, è arrivato il momento di procedere all’installazione vera e propria. All’interno della confezione si trova tutto il necessario, comprensivo di viti, brugole per l’avvitamento e similari. E’ bene sottolineare che non sono richieste forature, ciò sta a significare essere un prodotto facilmente utilizzabile anche temporaneamente su porte non di vostra proprietà (ad esempio se vi trovate in affitto), e che una volta rimosso non andrà a rovinare o mostrare segni particolari. Prima è necessario montare la basetta direttamente sulla serratura di casa, poi inserire nell’apposito alloggiamento la chiave fisica, per coprire il tutto con SwitchBot Lock Pro, la quale viene fissata con apposite viti poste direttamente sui lati. Lo stesso tastierino, di cui vi abbiamo parlato nei paragrafi precedenti, non richiede in nessun modo la foratura della porta, anch’esso è composto da due parti: una base da incollare fisicamente alla porta, ed il tastierino in sè che andrà incastrato sulla stessa.

Sulla superficie non trova posto nemmeno un connettore fisico, in quanto il funzionamento del prodotto viene garantito dall’inserimento di quattro pile AA (stilo), oppure dal pacco batterie ricaricabili venduto a parte da SwitchBot stessa. L’autonomia, dati alla mano, dovrebbe essere rispettivamente di 9 e 12 mesi, sebbene comunque siano numeri molto aleatori, poiché dipende dalla qualità delle pile installate e dal numero effettivo di aperture (un utente che apre la porta 50 volte al giorno, consuma più carica di uno che la apre solamente 2 volte).

Funzioni e Prestazioni

Utilizzare SwitchBot Lock Pro è davvero semplicissimo, esistono svariati modi per accedere all’abitazione la stessa azienda ne descrive addirittura quindici. Il più immediato consiste nell’utilizzo dello smartphone, tramite l’applicazione mobile dedicata, per l’apertura/chiusura della porta d’ingresso, oppure i comandi vocali grazie all’integrazione con l’assistente vocale, passando poi per gli accessori di cui vi abbiamo parlato in precedenza: il keypad touch (per accedere quindi con tastierino, impronta digitale o tessera NFC), ma ancora più semplicemente con l’ausilio di un Apple Watch, data la presenza di un comando mostrato direttamente a schermo.

Tutti metodi che vengono perfettamente raccolti in una app mobile davvero ben fatta ed ottimamente realizzata, compatibile sia con iOS che Android, e dall’interfaccia grafica estremamente semplificata. Dalla schermata principale potete osservare lo stato attuale della serratura (potendosi collegare direttamente anche tramite bluetooth), verificandone anche la carica residua della batteria. Poco sotto invece si trovano i dettagli degli accessori collegati, nel nostro caso, avendo il Keypad Touch, abbiamo potuto impostare più codici di sblocco, impronte digitali o carte NFC (le prime due opzioni possono essere permanenti o temporanei).

Tra le impostazioni generalmente settabili, è degna di nota la voce Serratura Notturna, ovvero un’opzione che permette di abilitare l’utilizzo di una chiave per l’apertura della porta dall’esterno (lo SwitchBot Lock Pro deve essere ricalibrato). Molto comodo è inoltre il blocco automatico, la serratura si chiuderà senza il vostro intervento, oppure l’invio della notifica nell’esatto momento in cui la stessa serratura dovesse restare aperta. Nel caso in cui la rete internet, o la connessione non dovesse funzionare, non temete di restare chiusi fuori di casa, esiste una procedura facilmente eseguibile per lo sblocco di emergenza. Tutte le aperture e le chiusure sono raccolte comunque nella voce Registri, una sorta di changelog all’interno del quale si trovano tutte le informazioni relative appunto agli stati verificatisi nel corso del tempo.

SwitchBot Lock Pro – conclusioni

In conclusione SwitchBot Lock Pro è un prodotto eccellente sotto molteplici punti di vista, in primis la sua semplicità di utilizzo e di installazione. Potete tranquillamente pensare di installarlo da soli, sulla maggior parte delle porte presso le vostre abitazioni, senza dovervi preoccupare di forare o rovinare la superficie. Per questo motivo può tranquillamente essere utilizzato anche in case in affitto o case vacanze, grazie all’estensione della possibilità di creare codici temporanei o monouso, da dare effettivamente a chi affitterà l’appartamento ed abitazione. L’applicazione mobile, compatibile con tutti i sistemi operativi in commercio, è anch’essa di facile comprensione ed assolutamente immediata, con schermate chiare e semplici da comprendere, anche per gli utenti meno esperti.

Il prodotto può essere acquistato al prezzo di 239 euro tramite il sito ufficiale dell’azienda, con 50 euro di sconto nel momento in cui si andrà ad applicare il coupon SAVEUP80, per spendere in finale solamente 189 euro, almeno per quanto riguarda la versione citata nel nostro articolo, comprensiva di Lock Pro, Hub Mini Matter e Keypad Touch. Nel caso in cui foste interessati al solo acquisto della serratura smart, la spesa si riduce a 139 euro di listino, con lo stesso coupon, ma in questo caso di 20 euro, per spendere poi solamente 119 euro.

Essendo oggi il prodotto in pre-ordine, le spedizioni inizieranno a partire dal 15 maggio 2024, con invio dal magazzino in Europa, quindi senza la necessità di pagare dazi doganali o altro tipo di costi aggiuntivi da inserire nella spesa finale che l’utente si ritroverà a sostenere. E’ presente la garanzia soddisfatti o rimborsati, valida 30 giorni dalla ricezione del prodotto, i metodi di pagamento accettati sono i più comuni, come tutte le carte di credito mastercard, Visa o American Express, passando poi per PayPal o Apple Pay. I costi di spedizione sono completamente azzerati, infatti è gratuita la spedizione a domicilio per tutti gli ordini del valore superiore ai 99 euro (inteso come valore complessivo dell’ordine, non del singolo prodotto, ma somma di tutti gli elementi inclusi nel carrello).

Gli stessi prodotti sono acquistabili anche su Amazon, esattamente allo stesso prezzo, a questo link trovate lo Smart Lock Pro (in vendita a 139 euro, con l’aggiunta del coupon di 20 euro), mentre a questo link invece l’esatto set da noi testato, con Smart Lock Pro + Hub + tastierino per le impronte digitali, a 247,53 euro.