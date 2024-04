Disney ha pubblicato il trailer ufficiale di Mufasa: Il Re Leone. La pellicola farà il proprio debutto nei cinema a partire dal 19 dicembre e permetterà di scoprire le origini del padre di Simba.

Diretto da Barry Jenkins, il film si configura come un prequel de Il Re Leone diretto da Jon Favreau. Anche in questo caso, la pellicola sarà realizzata in CGI di qualità fotorealistica e permetterà di tornare, ancora una volta nelle Terre del Branco anche se in un periodo del tutto inedito.

La storia seguirà le vicende del giovane Mufasa e del suo percorso attraverso diverse avventure che lo porteranno a diventare adulto e saggio. Tuttavia, la pellicola sarà in continuità con quanto visto nel 2019 e per questo le peripezie di Mufasa saranno raccontate sotto forma di leggenda.

Mufasa: Il Re Leone è il nuovo prequel realizzato da Disney che permette di scoprire la leggenda del padre di Simba

A narrare il tutto sarà Rafiki che racconterà la storia a Kiara, la cucciola di Simba e Nala. Non mancheranno gli iconici Timon e Pumbaa che supporteranno Rafiki e si prenderanno cura della piccola leonessa come hanno fatto con Simba.

A giudicare dalle prime immagini del trailer pubblicato su YouTube, Mufasa viene descritto come un cucciolo di leone orfano. Durante il suo girovagare per la Savana, incontrerà Taka, erede di una stirpe di nobili leoni. Il loro incontro sarà solo l’inizio di un percorso di crescita che porterà i due a vivere avventure uniche e sfidare pericolosi nemici.

Tra i doppiatori di Mufasa: Il Re Leone compaiono nuove voci e vecchie conoscenze. La voce di Mufasa sarà quella di Aaron Pierre mentre Kelvin Harrison Jr. doppierà Taka. La voce di Rafiki è quella di John Kani mentre tornano ad interpretare i rispettivi ruoli Donald Glover (Simba) e Beyoncé Knowles-Carter (Nala).