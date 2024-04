Samsung: arrivano le funzionalità Galaxy AI su altri smartphone Galaxy

Le funzionalità Galaxy AI arriveranno presto anche sui modelli di smartphone top di gamma delle serie Galaxy arrivati sul mercato nel 2022 e 2021. Questa è l’ultima notizia condivisa dalla Samsung che con tale decisione vuole donare a più utenti la possibilità di utilizzare il proprio dispositivo in modo più avanzato e personalizzato.

La One UI 6.1, da quanto riportato nelle dichiarazioni dai rappresentanti Samsung, e alcune funzioni basate sull’intelligenza artificiale saranno disponibili: sulla serie Galaxy S21, Z Fold3, Z Flip 3, sulla serie S22, sul Z Fold4, sul Z Flip 4 e sulla serie Galaxy Tab S8. Dal numero di device aggiunti appare chiaro che una cerchia sempre più grande di utenti potrà godere delle opzioni AI grazie ai propri smartphone.

Le fantastiche funzioni da provare con la Galaxy AI

Rispetto agli smartphone Galaxy che hanno già ricevuto l’aggiornamento, i dispositivi lanciati del 2021 avranno solo due funzionalità AI: “Cerchia e cerca” e “Magic Rewrite”. La prima permetterà di effettuare rapide ricerche sul web soltanto disegnando un cerchio attorno ad un elemento preciso in un’immagine, mentre la seconda donerà la possibilità di scegliere il tono dei messaggi e la traduzione in diverse lingue.

Per quanto riguarda gli smartphone del 2022, avranno tutte le funzionalità AI del Galaxy S23 FE tranne la Instant Slo-mo. Il motivo dell’esclusione potrebbe essere il fatto che questa funzione sia troppo pesante per essere gestita dai processori Exynos e Snapdragon adoperati prima del 2023. Tra le molteplici opzioni disponibili con cui poter sperimentare con l’IA ci sono: Note Assist, Browsing, Transcript, Interpreter, Live Translate, Modifica generativa e Sfondi creati dall’intelligenza artificiale. Purtroppo non si conoscono ancora con esattezza le tempistiche di rilascio per il mercato europeo.

La novità si allinea perfettamente con la dichiarazione del presidente e responsabile di Mobile eXperience Business di Samsung. La società, infatti, ha in piano di offrire l’esperienza AI a oltre 100 milioni di utenti Galaxy entro il 2024, confermandosi come una delle aziende più impegnate nello sviluppo tecnologico e nella democratizzazione dell’utilizzo dell’intelligenza artificiale.